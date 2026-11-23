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Poljska će u ponedeljak zatražiti od svojih saveznika u NATO-u da ojačaju protivvazdušnu odbranu na istočnom krilu Alijanse, nakon što su tri ruske krstareće rakete u petak pale na njenu teritoriju.

Zamenik ministra odbrane Pavel Zalevski predstavlja Varšavu na vanrednom sastanku Severnoatlantskog saveta, najvišeg tela NATO-a za donošenje odluka, u Briselu.

On je izjavio da je ovim incidentom Moskva prešla još jednu granicu i da Poljska mora biti sposobna da odgovori.

Rakete, koje su kasnije identifikovane kao H-101, ušle su u jugoistočni deo zemlje rano u petak, tokom jednog od većih ruskih napada na zapadnu Ukrajinu.

Pale su u mestima Novi Lipovjec u Lublinskom vojvodstvu, kao i Rudnik i Molodič u susednom Potkarpatskom vojvodstvu.

Zalevski je incident nazvao "očiglednom provokacijom", čiji je cilj da izazove podele unutar NATO-a i Koalicije voljnih, koju čine saveznici Ukrajine, kao i da oteža pružanje pomoći Kijevu.

Jedna raketa pala je na udaljenosti od 35 do 40 kilometara od vojnog poligona Nova Demba, gde su pripadnici koalicionih snaga tog dana održali pokaznu vojnu vežbu, rekao je Zalevski.

Dodao je da je teško zamisliti da su tri rakete slučajno skrenule sa putanje i da je jedna od njih pukom slučajnošću pogodila to područje.

Poljska traži dodatne avione i jačanje protivvazdušne odbrane NATO-a

Varšava će predstaviti svoju analizu incidenta i predložiti mere koje uključuju bolje praćenje bezbednosne situacije i snažniju vazdušnu zaštitu uz pomoć aviona kojima raspolažu članice NATO-a, rekao je Zalevski.

Ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš ranije je izjavio da je istočnom krilu Alijanse potreban i dodatni avion za rano upozoravanje i kontrolu AWACS.

Zalevski je novinarima rekao da postoje razlozi za očekivanje da će Severnoatlantski savet podržati poljske predloge.

Prema njegovim rečima, vrhovni komandant NATO snaga u Evropi, general Aleksus Grinkevič, pozitivno je reagovao kada je Kosinjak-Kamiš predstavio očekivanja Poljske.

1/6 Vidi galeriju Američki general Aleksus Grinkevič, vrhovni komandant NATO za Evropu Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Za razliku od septembra prošle godine, Varšava ovog puta nije aktivirala član 4 Severnoatlantskog ugovora, koji predviđa hitne konsultacije kada neka članica smatra da je njena bezbednost ugrožena.

Tom prilikom je, prema navodima tužilaštva, oko 30 dronova ušlo u poljski vazdušni prostor.

NATO je tada pokrenuo misiju "Istočna straža", koja je kasnije proširena u operaciju protivvazdušne odbrane.

Alijansa trenutno deluje u mirnodopskim uslovima, rekao je Zalevski, ali mora da učini svoj odgovor efikasnijim kako "rakete ne bi stizale do ciljeva u državama članicama".