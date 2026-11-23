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Generalni sekretar NATO-a Mark Rute odbacio je zahteve Rusije da se evropski bezbednosni poredak vrati na stanje pre 1997. godine, ocenivši da su takvi predlozi neprihvatljivi za sve članice Alijanse, prenosi Gardijan 23. novembra.

Odgovarajući na pitanje o zahtevima Moskve da se evropska bezbednosna arhitektura preoblikuje u okviru potencijalnog mirovnog sporazuma o Ukrajini, Rute je naglasio da su članice NATO-a jedinstvene u protivljenju takvim predlozima.

"Svima nam je potpuno jasno da su predlozi koje je Rusija iznela 2021. godine, a koji u suštini podrazumevaju da se NATO vrati unazad, sa sadašnjih pozicija na granice iz 1997. godine, neprihvatljivi. I ne postoji niko u NATO-u ko smatra da je to dobra ideja", rekao je Rute.

1/11 Vidi galeriju Mark Rute na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu Foto: CLEMENS BILAN/EPA

Generalni sekretar NATO-a osvrnuo se i na izglede Ukrajine za pridruživanje Alijansi, priznajući da države članice još nisu postigle jednoglasan stav o njenom članstvu.

Prema pisanju nemačkog Handelsblata, Rute je izjavio da Ukrajina i dalje ima perspektivu članstva u NATO-u, iako među saveznicima trenutno ne postoji neophodan konsenzus.

Naglasio je da odluke o prijemu novih članica ostaju isključivo u nadležnosti NATO-a i njegovih država članica.

Istovremeno, Rute nije isključio mogućnost da se o članstvu Ukrajine u NATO-u razgovara tokom budućih pregovora sa Rusijom.

1/9 Vidi galeriju Samit NATO-a u Ankari 2026. Foto: Bianca Otero/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zelenski ponovo pozvao NATO da primi Ukrajinu

Ruteove izjave usledile su nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ponovo pozvao saveznike iz NATO-a da preispitaju mogućnost prijema Ukrajine u Alijansu.

Obraćajući se Parlamentarnoj skupštini NATO-a 23. novembra, Zelenski je ocenio da bi punopravno članstvo predstavljalo jeftiniju, efikasniju i pouzdaniju alternativu posleratnim bezbednosnim garancijama o kojima se trenutno razgovara.