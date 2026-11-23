ŠEF NATO POSLAO BRUTALNU PORUKU MOSKVI! Rusija traži da se NATO vrati na pozicije iz 1997, stigao odgovor koji Putin nije želeo da čuje
Generalni sekretar NATO-a Mark Rute odbacio je zahteve Rusije da se evropski bezbednosni poredak vrati na stanje pre 1997. godine, ocenivši da su takvi predlozi neprihvatljivi za sve članice Alijanse, prenosi Gardijan 23. novembra.
Odgovarajući na pitanje o zahtevima Moskve da se evropska bezbednosna arhitektura preoblikuje u okviru potencijalnog mirovnog sporazuma o Ukrajini, Rute je naglasio da su članice NATO-a jedinstvene u protivljenju takvim predlozima.
"Svima nam je potpuno jasno da su predlozi koje je Rusija iznela 2021. godine, a koji u suštini podrazumevaju da se NATO vrati unazad, sa sadašnjih pozicija na granice iz 1997. godine, neprihvatljivi. I ne postoji niko u NATO-u ko smatra da je to dobra ideja", rekao je Rute.
Generalni sekretar NATO-a osvrnuo se i na izglede Ukrajine za pridruživanje Alijansi, priznajući da države članice još nisu postigle jednoglasan stav o njenom članstvu.
Prema pisanju nemačkog Handelsblata, Rute je izjavio da Ukrajina i dalje ima perspektivu članstva u NATO-u, iako među saveznicima trenutno ne postoji neophodan konsenzus.
Naglasio je da odluke o prijemu novih članica ostaju isključivo u nadležnosti NATO-a i njegovih država članica.
Istovremeno, Rute nije isključio mogućnost da se o članstvu Ukrajine u NATO-u razgovara tokom budućih pregovora sa Rusijom.
Zelenski ponovo pozvao NATO da primi Ukrajinu
Ruteove izjave usledile su nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ponovo pozvao saveznike iz NATO-a da preispitaju mogućnost prijema Ukrajine u Alijansu.
Obraćajući se Parlamentarnoj skupštini NATO-a 23. novembra, Zelenski je ocenio da bi punopravno članstvo predstavljalo jeftiniju, efikasniju i pouzdaniju alternativu posleratnim bezbednosnim garancijama o kojima se trenutno razgovara.
On je takođe postavio pitanje zbog čega zapadne vlade razmatraju bezbednosne aranžmane zasnovane na principima kolektivne odbrane NATO-a, umesto da Ukrajini direktno ponude članstvo u Alijansi.
(Kurir.rs/United24media)