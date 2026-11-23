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Sjedinjene Američke Države zatražile su izručenje narko-bosa Fausta Isidra Meze Floresa, poznatog kao "El Čapo Isidro", koji je uhapšen u Meksiku, saopštio je danas meksički ministar bezbednosti Omar Garsija Harfuč.

Meksičke vojne snage su u petak uveče, u državi Sinaloa, uhapsile Mezu Floresa, jednog od 10 najtraženijih begunaca na listi američkog Federalnog istražnog biroa, zajedno sa još dvojicom vođa njegove organizacije, preneo je Rojters.

Meksički zvaničnici još nisu saopštili da li će postupiti po zahtevu SAD za izručenje.

1/5 Vidi galeriju Sukob meksičke vojske i narko-kartela, uhapšen El Čapo Isidro Foto: UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE, screenshot X

Kako je naveo meksički ministar odbrane, Rikardo Trevilja, 16 osumnjičenih članova kriminalne grupe poginulo je nakon što su naoružani napadači napali bezbednosne snage u pokušaju da oslobode Mezu Floresa.

U operaciji je učestvovao 361 pripadnik vojske i 14 letelica, prenela je agencija.

Prema navodima američkog Stejt departmenta, Meza Flores i njegova kriminalna organizacija su duže od dve decenije krijumčarili velike količine heroina, metamfetamina, kokaina i marihuane u SAD.

Ovo hapšenje je najnovije u nizu hvatanja i likvidacija istaknutih osumnjičenih narko-dilera u Meksiku, zemlji koja se suočava sa pritiskom američkog predsednika Donalda Trampa da intenzivira obračun sa narko-kartelima.

Tramp je zapretio jednostranom vojnom akcijom u Meksiku ukoliko njegova administracija proceni da se ne čini dovoljno u borbi protiv njih, podsetio je Rojters.