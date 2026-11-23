Beranžer Devo-Katino (24), kanadska studentkinja medicine koja je preminula tokom turističkog putovanja u Istanbul pod nerazjašnjenim okolnostima.

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Slučaj mlade Kanađanke mnoge je podsetio na tragičnu smrt četvoročlane porodice koja se otrovala gasom.

Kanadska studentkinja medicine iznenada je preminula tokom putovanja u Tursku prošle godine, navodno usled trovanja hranom. Međutim, njena porodica nije uverena da je to bio uzrok smrti i tvrdi da se dokazi ne podudaraju sa zvaničnim zaključkom.

Beranžer Devo-Katino (24) iz Montreala otputovala je u Istanbul kako bi sa prijateljima proslavila završetak studija. Ona i njeno društvo obilazili su turističke znamenitosti, a u grad su stigli dva dana pre tragedije.

"Nikada nije bila u Turskoj. Smatrala je da je to izuzetno lepa, živopisna zemlja", rekla je njena sestra Eleonor za CBC.

Nakon što su se prijavili u hotel, Beranžer je pojela jelo od piletine, popila turski čaj i pojela baklavu. Sledećeg jutra probudila se u veoma teškom stanju, baš kao i njeni prijatelji, koji su počeli da povraćaju nekoliko minuta nakon buđenja.

To je otkrila žena koja je putovala sa Beranžer, a koja se predstavila kao Lori kako bi zaštitila svoj identitet.

"Pozlilo mi je i odjednom smo naizmenično trčali u kupatilo da povraćamo, sve dok nismo shvatili da, šta god da je u pitanju, neće samo od sebe proći", ispričala je ona.

Nakon što joj je pozlilo, Beranžer je pozvala sestru putem FaceTimea, što je izazvalo veliku zabrinutost njene porodice.

"Pomislila sam: 'Ovo nije normalno. Nešto nije u redu. Ovo ne sluti na dobro.' Ona mi je rekla: 'Elo, u bolnici smo u Istanbulu i situacija nije dobra. Rekli su mi da se javim porodici'", ispričala je Eleonor.

Ona je zajedno sa ocem Anrijem Katinom krenula prema Istanbulu. Međutim, dok su u Parizu čekali let, saznali su tragičnu vest da je Beranžer preminula 17. juna.

Porodica je prenela njeno telo u Kanadu i kontaktirala kancelariju mrtvozornika u Kvebeku, ali su je sahranili pre nego što su saznali tačan uzrok smrti.

Sličan slučaj u Istanbulu: Četvoročlana porodica preminula nakon trovanja gasom

Slučaj mlade studentkinje mnoge je podsetio na tragediju porodice Beček, čiji su članovi teško oboleli i preminuli u roku od tri dana tokom boravka u Istanbulu.

Oni su odseli u hotelu nedaleko od mesta u kojem je boravila Beranžer.

Istražitelji su u početku verovali da je uzrok njihove smrti trovanje hranom, ali su nekoliko dana kasnije posumnjali na aluminijum-fosfid, otrovni poljoprivredni pesticid koji se koristi za suzbijanje glodara i insekata.

Aluminijum-fosfid koristi se u obliku peleta, a u dodiru sa vlagom iz vazduha oslobađa izuzetno opasan gas fosfin, koji može da izazove smrtonosno trovanje. Ovaj pesticid zabranjen je za upotrebu u urbanim sredinama.

Utvrđeno je da je uzrok smrti porodice Beček bila fumigacija, odnosno tretman pesticidima, sproveden u hotelskoj sobi pored njihove.

Vlasnici kompanije za suzbijanje štetočina, koja je bila umešana u slučaj smrtonosnog trovanja, osuđeni su na 18 godina zatvora, dok su vlasnici i zaposleni hotela dobili zatvorske kazne od 12 do 13 godina.

Porodica sumnja u zvaničan nalaz: Da li je studentkinju ubio otrovni gas?

Porodica Devo-Katino na kraju je dobila obdukcioni nalaz u kojem se zaključuje da je studentkinja preminula od trovanja hranom. Međutim, podaci iz izveštaja mrtvozornika u Kvebeku izazvali su sumnju u takav zaključak.

"Mrtvozornik je obavio određene pretrage, ali nije mogao da potvrdi da je uzrok smrti trovanje hranom, jer se u takvim slučajevima obično vide znaci nadraženosti creva. Kod moje sestre toga nije bilo", rekla je Eleonor.

Sumnje u zvanično objašnjenje iznela je i Šebnem Korur Findžandži, jedna od vodećih forenzičkih patološkinja u Turskoj.

"Ovo nije trovanje hranom. Ne smatram da je reč o trovanju hranom jer nema podataka o dijareji, već samo o povraćanju. Zapravo je reč o trovanju pesticidima", izjavila je ona.

U obdukcionom nalazu primetila je i metaboličku acidozu, stanje povećane kiselosti organizma koje može biti karakteristično za trovanje gasom fosfinom.

Kanadski medij pronašao je i dokaze o mogućoj najezdi stenica u hotelu Seven Days, u kojem je studentkinja boravila.

Menadžer hotela Bahatin Demir izjavio je da stručnjak za suzbijanje štetočina svakog meseca tretira hotelske sobe, ali je dodao da ne veruje da je tom prilikom korišćen sporni pesticid.

Kompanija koju je hotel angažovao za suzbijanje štetočina negirala je upotrebu aluminijum-fosfida.

Međutim, tokom tajnog telefonskog razgovora koji je organizovao kanadski medij, jedan zaposleni opisao je postupak suzbijanja stenica koji zahteva hermetičko zatvaranje prostorije na 72 sata.