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Novoobjavljeni dokumenti Pentagonaotkrivaju navodno detalje o istrazi misterioznih pojava na ranču Skinvoker u Juti, poznatom po prijavama o NLO, misterioznim stvorenjima i neobičnim sakaćenjima stoke.

U izveštaju se pominje i plan za izgradnju posebno obezbeđenog podzemnog trezora za čuvanje navodnog "egzotičnog materijala ili tkiva".

Pentagon je prvi put zvanično potvrdio postojanje izveštaja od 538 stranica koji je 2009. godine sastavila kompanija "Bigelou aerospejs advanst spejs stadiz" (Bigelow Aerospace Advanced Space Studies - BAASS), angažovana za istraživanje neobjašnjenih pojava.

Dokument je pripremljen za američku Obaveštajnu agenciju Ministarstva odbrane (DIA), u okviru programa za proučavanje naprednih vazduhoplovnih tehnologija.

Izveštaj opisuje ranč Skinvoker u Juti kao mesto na kojem su istraživači beležili neobične pojave, uključujući misteriozne svetlosti, nagle promene temperature i navodne susrete sa neidentifikovanim figurama.

Jedan od najzanimljivijih delova dokumenta odnosi se na plan za izgradnju podzemnog trezora u severnom Las Vegasu, u okviru kompleksa kompanije Bigelou aerospejs. Objekat je trebalo da ima površinu od oko 465 kvadratnih metara, zidove debljine približno 90 centimetara i posebno obezbeđenu čeličnu kapiju.

Njegova namena bila je skladištenje potencijalno neobičnih fizičkih materijala, uključujući uzorke tkiva i delove letelica do kojih bi kompanija mogla da dođe. Međutim, nema dokaza da je trezor ikada izgrađen niti da su u njemu čuvani bilo kakvi uzorci vanzemaljskog porekla.

Krave na ranču raskomadane, a stvorenja nestajala bez traga



Planovi za izgradnju trezora predstavljaju jedno od najneobičnijih otkrića u novom paketu ranije poverljivih dokumenata o NLO, koje je objavila administracija Donalda Trampa.

Oko 40 dokumenata i tri video-snimka predviđeni su za objavljivanje u petak, u okviru Trampovog obećanja da će razotkriti decenije državnih tajni u vezi sa neidentifikovanim letećim objektima.

Među materijalima nalazi se i infracrveni snimak iz 2020. godine, nastao na Bliskom istoku, na kojem se navodno vidi misteriozni užareni beli objekat kako velikom brzinom prelazi preko pramca ratnog broda.

Ipak, upravo otkrića u vezi sa rančem Skinvoker pružaju možda najneobičniji uvid u američko interesovanje za paranormalne pojave.

Tokom decenija, ovo izolovano imanje bilo je poprište brojnih uznemirujućih priča o leševima goveda bez krvi, neobičnim svetlima na pustinjskom nebu i stvorenjima koja su navodno uspevala da prežive čak i pucnje iz vatrenog oružja.

Sada novoobjavljeni dokumenti pokazuju kako je ovaj prostrani ranč postao središte istrage o pojavama koje su, prema tadašnjim istraživačima, prkosile naučnim objašnjenjima.

Dokumentacija se prvenstveno odnosi na takozvani "Desetomesečni izveštaj", poverljivi dosije dostavljen Obaveštajnoj agenciji Ministarstva odbrane SAD u julu 2009. godine.

Kompanija BAASS opisala je ranč kao "živu laboratoriju" za proučavanje odnosa između ljudske svesti i naprednih vazduhoplovnih tehnologija.

Istraživači su čak razmatrali mogućnost da ljudi putem psihičkih sposobnosti, odnosno takozvanog "daljinskog posmatranja", mogu da stupe u kontakt sa neidentifikovanom tehnologijom.

Izveštaj je predviđao misiju prikupljanja fizičkih dokaza o naprednim letelicama i njihovim navodnim posadama.

U njemu se navodi da je prioritet bio pronalaženje i pribavljanje pronađenih delova letelica i bioloških uzoraka od kompanija, privatnih lica i grupa širom sveta, uključujući Brazil.

Uprkos ovim neobičnim planovima, zvaničnici nisu pronašli dokaze da je podzemni objekat ikada izgrađen niti da su prikupljeni bilo kakvi vanzemaljski uzorci.



Priče o životinjama koje su preživele pucnjavu



Zlokobna reputacija ranča datira još iz devedesetih godina, kada je porodica Šerman, koja je kupila imanje 1992. godine, počela da prijavljuje niz zastrašujućih događaja.

Njihove priče uključivale su pronalazak stoke raskomadane gotovo hirurškom preciznošću, neobjašnjiva svetla i susrete sa stvorenjima koja su navodno bila otporna na vatreno oružje.

Jedna od posebno jezivih priča odnosila se na ogromnog vuka koji je navodno izašao iz ravnice i napao tele.

Doktor Džim Segala, koji je kasnije istraživao ranč, ispričao je:

- Postoji priča o veoma velikom vuku koji je došao iz ravnice. Provukao je glavu kroz ogradu i počeo da vuče jedno od teladi.

Prema njegovim rečima, porodica Šerman je ušla u kuću, uzela oružje, vratila se i pucala u životinju iz neposredne blizine. Međutim, prema toj priči, zver nije ubijena.

Naziv "Skinvoker" potiče iz tradicije naroda Navaho i odnosi se na zlonamerna bića koja navodno mogu da menjaju oblik i lutaju tim područjem. Šermani su 1996. godine prodali imanje milijarderu Robertu Bigelouu iz Las Vegasa za oko 200.000 dolara.

Bigelou, koji je bio zainteresovan za NLO, pretvorio je izolovano imanje u centar za istraživanje paranormalnih pojava. Njegova reputacija privukla je i poznate ličnosti, među kojima su britanski pevač Robi Vilijams i reper Post Maloun.

Godine 2005. knjiga o misterijama ranča privukla je pažnju Džejmsa Lacackog, naučnika Obaveštajne agencije Ministarstva odbrane.

Dve godine kasnije, on je privatnim avionom Roberta Bigeloua otputovao na imanje i navodno video neobičan objekat koji je lebdeo u vazduhu unutar kuhinje na ranču.

Uporedio ga je sa iskrivljenom metalnom cevi prikazanom na omotu albuma "Tubular Bells" Majka Oldfilda iz 1973. godine.

Tadašnji lider većine u američkom Senatu, Hari Rid potom se udružio sa republikancem Tedom Stivensom i demokratom Danijelom Inoujeom kako bi obezbedili finansiranje tajnog istraživačkog programa Pentagona.

Kompanija BAASS dobila je ugovor 2008. godine kao jedini ponuđač. Širi program dobio je oko 22 miliona dolara finansiranja, a njegovo postojanje ostalo je uglavnom skriveno od javnosti sve dok ga 2017. godine nije razotkrio "Njujork tajms".

Vojni zvaničnici doživeli neobične pojave na ranču



U novom dosijeu pominju se i neimenovani kontakti koji su navodno posedovali poverljive informacije o fizičkim dokazima pronađenim u vezi sa naprednim letelicama i njihovim navodnim pilotima. Ove tvrdnje, međutim, nisu potkrepljene dokazima.

Istraživači su takođe pokušali da dobiju status takozvanog programa sa posebnim pristupom (Special Access Program), jedne od najstrožih kategorija državne tajnosti, kako bi mogli da obezbede dodatnu zaštitu za najosetljivije projekte.

Rid je zatražio takav status u junu 2009. godine, ali je Pentagon odbio zahtev. Među najuznemirujućim opisima u dosijeu nalazi se trodnevna poseta vojnih posmatrača ranču Skinvoker.

Predstavnici američkog ratnog vazduhoplovstva, mornarice i marinaca boravili su na imanju od 30. juna do 2. jula 2009. godine, u organizaciji kompanije BAASS. Tokom prve večeri, sva trojica vojnika navodno su naišla na iznenadnu, neobjašnjivu zonu izuzetno hladnog vazduha.

Jednom marincu se, prema izveštaju, "nakostrešila kosa", dok je predstavnik mornarice opisao osećaj kao da su mu noge postale "teške i olovne". Drugi vojnik tvrdio je da je video "tamnu humanoidnu figuru u blizini stare kuće na imanju".

Iskustvo je očigledno uznemirilo i ove iskusne vojnike. Kada su upitani da na skali od jedan do deset ocene koliko su bili uplašeni, sva trojica dala su isti odgovor - sedam.

Međutim, otkriće narednog dana ukazalo je na mogućnost da je barem deo misterioznih aktivnosti na ranču imao mnogo prizemnije objašnjenje. Nakon što su se popeli do mesta na kojem su prethodno primetili neobično svetlo, vojnici su pronašli sveže opuške cigareta i odbačene limenke energetskih pića. Ti tragovi ukazivali su na to da su se u blizini nedavno nalazile i druge osobe.

Misteriozni objekat koji je video čuveni inženjer kompanije Lokid



Među novim dokumentima nalazi se i prva kompletna kopija izveštaja iz 1953. godine, koju je objavila američka vlada, a koji je napisao Klarens "Keli" Džonson, legendarni vazduhoplovni inženjer i osnivač tajnog odeljenja kompanije Lokid pod nazivom "Skank Vorks".

Džonson, koji je učestvovao u projektovanju američkih špijunskih aviona U-2 i SR-71, tvrdio je da je iznad svog ranča u Aguri u Kalifornijivideo misteriozni crni eliptični objekat.

Prema njegovom opisu, neobična letelica mirovala je najmanje tri minuta, a zatim naglo ubrzala i nestala za manje od 90 sekundi. Posada Lokidovog testnog aviona navodno je takođe videla isti objekat.

Džonson je čak napravio crtež navodnog NLO-a i označio ga rečima: "Leteći tanjir viđen 16. decembra 1953." Ipak, čuveni inženjer oklevao je da prijavi susret, plašeći se da bi to moglo da naruši njegov profesionalni ugled.

- Sada sam uvereniji nego ikada da takve letelice postoje i da sam za to uverenje pridobio i neke veoma stručne ljude.

Američko ratno vazduhoplovstvo odbacilo je njegovu tvrdnju i objasnilo da je najverovatnije video lentikularni oblak, odnosno oblak karakterističnog oblika tanjira koji se često pojavljuje u blizini planina.



CIA strahovala od reakcije javnosti na NLO



Drugi deklasifikovani dokumenti otkrivaju da su američki obaveštajni zvaničnici strahovali da bi priznanje interesovanja za NLO moglo da izazove uznemirenost javnosti.

U internom brifingu CIA iz avgusta 1952. godine upozoreno je da bi saznanje javnosti o interesovanju Agencije za "leteće tanjire" moglo da učini čitavu temu "još ozbiljnijom u očima javnosti".

Upozorenje je usledilo nakon talasa prijavljenih viđenja NLO iznad Vašingtona, koji je izazvao veliki broj upita, uključujući i jedan iz Bele kuće tadašnjeg predsednika Harija Trumana.

Američko ratno vazduhoplovstvo kasnije je pokrenulo projekat "Plava knjiga" (Project Blue Book), u okviru kojeg je istraženo 12.618 prijava o viđenjima neidentifikovanih objekata. Projekat je ugašen 1969. godine. Od ukupnog broja slučajeva, 701 ostao je neobjašnjen.

Najnoviji dosijei sadrže i neobične crteže koje su napravili svedoci. Među njima je cilindrični objekat sa šiljcima, koji je navodno 1957. godine videlo pet muškaraca tokom pecanja u blizini ostrva Martas Vajnard.

Drugi crtež prikazuje leteći tanjir dugačak oko 36 metara, sa prozorima, koji su navodno iste godine videla dvojica tinejdžera u blizini nuklearne elektrane u Mičigenu.



Istraživanja na ranču i dalje traju



Na ranču Skinvoker potraga za odgovorima nastavlja se i danas, pod vlasništvom milijardera i investitora u nekretnine Brendona Fagala.

On je istraživačima omogućio pristup imanju, uključujući i timu koji predvodi doktor Travis Tejlor, koji je radio sa NASA i američkim Ministarstvom odbrane.

Njihova istraživanja prikazana su u televizijskoj seriji "Tajna ranča Skinvoker" (The Secret of Skinwalker Ranch), koja beleži navodna viđenja NLO i neobjašnjive pojave na imanju.

Fagal je ranije govorio o uznemirujućim slučajevima u kojima su posetioci ranča doživljavali iznenadne zdravstvene probleme.

- Ljudi koji posećuju ranč imali su veoma akutne zdravstvene epizode - od mučnine do iskustava koja menjaju percepciju, pa čak i privremene paralize - rekao je.

Govorio je i o jezivim tvrdnjama porodice Šerman o sakaćenju stoke.

- Bilo je slučajeva sakaćenja goveda usred bela dana. Govorimo o hirurški preciznim obdukcijama. Životinje su bile potpuno krvave, a izgubili smo čak 25 odsto stada - izjavio je Fagal.

Ove priče i dalje nisu potvrđene, ali je dugogodišnja reputacija ranča učvrstila njegovo mesto među najpoznatijim američkim misterijama paranormalnih aktivnosti.

U međuvremenu, najnovije objavljivanje dokumenata iz Vašingtona ukazuju na to da američka vlada još nije završila ispitivanje neobjašnjenih vazdušnih pojava.

Najnovije objavljivanje predstavlja osmi paket dokumenata od otvaranja američke arhive o NLO u maju, čime je ukupan broj objavljenih zapisa premašio 500. Zvaničnici trenutno pregledaju desetine miliona državnih dokumenata, a očekuje se da će uslediti nova otkrića. Tramp je objavljivanje ovih materijala predstavio kao priliku da Amerikanci sami procene neobične dokaze.

U poruci objavljenoj u maju na društvenoj mreži Truth Social pozvao je javnost da sama odluči: "ŠTA SE, DOĐAVOLA, DOGAĐA?"

Više od tri decenije nakon što su priče porodice Šerman prvi put skrenule pažnju javnosti na ovo udaljeno imanje u Juti, njegove najveće misterije i dalje ostaju nerazjašnjene.