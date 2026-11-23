SILOVIT UDAR DUBOKO U RUSIJU, VIŠE OD 1.500 KILOMETARA OD GRANICE! Ukrajinci uz pomoć "Crne iskre" pogodili gigantsku rafineriju (VIDEO)
- Ukrajinske snage saopštile su da su napale rafineriju Lukoil-Permnefteorgsintez u Permu i pumpnu stanicu Kalejkino u Tatarstanu, uz pomoć pokreta otpora 'Crna iskra'.
- Prema navodima Generalštaba, u rafineriji su pogođena ključna postrojenja, a napad na Kalejkino ponovljen je drugi put u nekoliko dana.
Ukrajinske odbrambene snage saopštile su da su danas izvele napade na rafineriju nafte Lukoil-Permnefteorgsintez u Permu i pumpnu stanicu Kalejkino u Tatarstanu. Operacija je sprovedena u saradnji sa pobunjeničkim pokretom koji deluje unutar Rusije, piše Ukrajinska pravda.
Pogođena ključna postrojenja rafinerije
Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je da su u napadu na rafineriju pogođena tri ključna postrojenja. Operacija je izvedena u saradnji sa pokretom otpora "Černaja Iskra" (Crna iskra), a mete su bile jedinice AVT-2 i AVT-5, kao i postrojenje za izomerizaciju.
Iz Generalštaba objašnjavaju da su AVT jedinice postrojenja za atmosfersko-vakuumsku destilaciju, u kojima započinje proces prerade sirove nafte. U njima se sirova nafta razdvaja na frakcije koje se koriste za proizvodnju benzina, dizela, avionskog goriva i lož-ulja.
"Bez tih jedinica rafinerija ne može da prerađuje naftu", ističe se u saopštenju.
Dodaje se da postrojenje za izomerizaciju povećava oktanski broj benzina, zbog čega rafinerija bez njega ne može da proizvodi visokokvalitetno gorivo.
U saopštenju se takođe navodi da se rafinerija nalazi na više od 1.500 kilometara od ukrajinske granice.
Reč je o jednom od vodećih ruskih postrojenja za preradu nafte, sa projektovanim kapacitetom od oko 13 miliona tona godišnje. Rafinerija proizvodi više od 60 vrsta proizvoda i direktno snabdeva rusku vojsku.
Novi napad na važno čvorište ruskih naftovoda
Istog dana ukrajinske snage su drugi put u poslednjih nekoliko dana napale i pumpnu stanicu Kalejkino kod Almetjevska u Tatarstanu, gde su, prema njihovim tvrdnjama, pogodile četiri rezervoara za naftu.
Prema navodima Generalštaba, prethodni napad dogodio se 19. novembra, kada su pogođena tri rezervoara, od kojih svaki ima kapacitet do 50.000 kubnih metara.
"Kalejkino je jedno od ključnih čvorišta glavnih ruskih naftovoda. Tu se prikuplja i meša nafta iz različitih regiona pre nego što se šalje u rafinerije", objašnjava se u saopštenju.
Ruske vlasti potvrdile su da je industrijski objekat u Permskom kraju oštećen u napadu dronom, dok su kanali na Telegramu izvestili o požaru u Lukoilovoj rafineriji.
Informacije sa društvenih mreža ukazuju na to da je pumpna stanica Kalejkino napadnuta tokom noći između 22. i 23. novembra.
Pojavili su se i izveštaji da je iste noći ponovo napadnuta rafinerija Novošahtinsk u Rostovskoj oblasti. Međutim, postoji mogućnost da je požar zapravo izbio u privatnoj kompaniji Tata-Gaz.
(Kurir.rs/UkrainskaPravda)