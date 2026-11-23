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Ukrajinske odbrambene snage saopštile su da su danas izvele napade na rafineriju nafte Lukoil-Permnefteorgsintez u Permu i pumpnu stanicu Kalejkino u Tatarstanu. Operacija je sprovedena u saradnji sa pobunjeničkim pokretom koji deluje unutar Rusije, piše Ukrajinska pravda.

Pogođena ključna postrojenja rafinerije

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je da su u napadu na rafineriju pogođena tri ključna postrojenja. Operacija je izvedena u saradnji sa pokretom otpora "Černaja Iskra" (Crna iskra), a mete su bile jedinice AVT-2 i AVT-5, kao i postrojenje za izomerizaciju.

Iz Generalštaba objašnjavaju da su AVT jedinice postrojenja za atmosfersko-vakuumsku destilaciju, u kojima započinje proces prerade sirove nafte. U njima se sirova nafta razdvaja na frakcije koje se koriste za proizvodnju benzina, dizela, avionskog goriva i lož-ulja.

"Bez tih jedinica rafinerija ne može da prerađuje naftu", ističe se u saopštenju.

Dodaje se da postrojenje za izomerizaciju povećava oktanski broj benzina, zbog čega rafinerija bez njega ne može da proizvodi visokokvalitetno gorivo.

U saopštenju se takođe navodi da se rafinerija nalazi na više od 1.500 kilometara od ukrajinske granice.

Reč je o jednom od vodećih ruskih postrojenja za preradu nafte, sa projektovanim kapacitetom od oko 13 miliona tona godišnje. Rafinerija proizvodi više od 60 vrsta proizvoda i direktno snabdeva rusku vojsku.

1/5 Vidi galeriju Gori jedna od najvećih ruskih rafinerija nafte, u gradu Rjazanju. Plamen doseže visoko i obasjao je noćno nebo nad gradom. Požar je izbio kao posledica ukrajinskog napada dronovima u noći između 5. i 6. septembra. Foto: Printscreen/Telegram, Printscreen X, Printscreen/Telegram, Printscreen X

Novi napad na važno čvorište ruskih naftovoda

Istog dana ukrajinske snage su drugi put u poslednjih nekoliko dana napale i pumpnu stanicu Kalejkino kod Almetjevska u Tatarstanu, gde su, prema njihovim tvrdnjama, pogodile četiri rezervoara za naftu.

Prema navodima Generalštaba, prethodni napad dogodio se 19. novembra, kada su pogođena tri rezervoara, od kojih svaki ima kapacitet do 50.000 kubnih metara.

"Kalejkino je jedno od ključnih čvorišta glavnih ruskih naftovoda. Tu se prikuplja i meša nafta iz različitih regiona pre nego što se šalje u rafinerije", objašnjava se u saopštenju.

Ruske vlasti potvrdile su da je industrijski objekat u Permskom kraju oštećen u napadu dronom, dok su kanali na Telegramu izvestili o požaru u Lukoilovoj rafineriji.

Informacije sa društvenih mreža ukazuju na to da je pumpna stanica Kalejkino napadnuta tokom noći između 22. i 23. novembra.