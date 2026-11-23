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Izuzetno topla voda u istočnom i centralnom Pacifiku već utiče na vremenske prilike, a zapadnoj obali SAD donela je poplave.

Klimatski fenomen El Ninjo nastavlja da jača, a temperature površine mora u pojedinim delovima Tihog okeana dostigle su gotovo 10 stepeni Celzijusa iznad proseka, pokazuju podaci Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze, objavio je Dejli mejl.

Američki meteorolog Rajan Maue objavio je na društvenoj mreži X kartu koja prikazuje temperaturno odstupanje od gotovo 10 stepeni kod ostrva Galapagos i obale Perua, ocenivši da je fenomen sada prerastao u "mega El Ninjo".

Ipak, tako veliko zagrevanje odnosi se na lokalizovano područje uz Južnu Ameriku. U širem pojasu centralnog Pacifika, gde meteorolozi obično mere ukupnu snagu ovog fenomena, temperature mora su tri do četiri stepena iznad proseka, što ovaj događaj ipak svrstava među najintenzivnije koje su stručnjaci do sada zabeležili.

Foto: Universal History Archive/Universal Images Group / Universal images group / Profimedia

Ekstremne vremenske prilike i ozbiljne posledice po životinjski svet

Izuzetno topla voda u istočnom i centralnom Pacifiku već utiče na vremenske prilike, a zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država donela je obilne kiše, poplave i snažne vetrove, dok meteorolozi za Veliku Britaniju najavljuju jake zimske oluje.

Stručnjaci istovremeno upozoravaju na ozbiljne posledice po morski ekosistem, jer zagrevanje mora smanjuje količinu hranljivih materija, što ugrožava opstanak i razmnožavanje morskih lavova, pingvina, morskih iguana i morskih ptica.

Doktorka Dženeviv Ginter, autorka knjige "Jezik klimatske politike", upozorila je na mreži X da u ovom morskom toplotnom talasu ugiba veliki broj morskih organizama, dok je klimatološkinja Rebeka Džouns izjavila da ne može dovoljno da naglasi koliko bi ovaj El Ninjo mogao da bude katastrofalan.

Svetska meteorološka organizacija (WMO) ranije ovog meseca saopštila je da ovogodišnji El Ninjo odstupa od svih dosadašnjih proseka, pojačava ekstremne vremenske prilike i utiče na rekordne globalne temperature, topljenje leda i porast nivoa mora.

Prema procenama meteorologa, toplije i ekstremnije vremenske prilike nastaviće se i tokom 2027. godine.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš poručio je da smo ušli u novo doba klimatskih ekstrema i da se izuzetno snažan El Ninjo sudara sa planetom koju su ljudske aktivnosti već zagrejale.

On je pozvao svetske lidere da ubrzaju smanjenje emisija štetnih gasova i pruže pomoć najugroženijim državama.

Šta je El Ninjo i kako utiče na klimu?

El Ninjo je topla faza prirodnog klimatskog ciklusa u tropskom delu Tihog okeana, koji se smenjuje na svakih dve do sedam godina, za razliku od hladne faze koju stručnjaci nazivaju La Ninja.

Tokom faze El Ninjo slabe uobičajeni vetrovi koji duvaju od istoka prema zapadu duž ekvatora, zbog čega se topla površinska voda nagomilava u centralnom i istočnom Pacifiku.