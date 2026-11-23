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O situaciji u Izraelu posle poraza Netanjahua na parlamentarnim izborima u zemlji, novinar izraelskog lista Yedioth Ahronoth, Sever Ploker, otkriva zbog čega se Netanjahu plaši da izgubi funkciju premijera države.

Nakon izbornog poraza, Netanjahuovo zalaganje za nastavak rata sa Iranom i insistiranje da ostane premijer otvaraju zabrinjavajuće pitanje - da li se plaši samo gubitka vlasti ili se u dokumentima njegovog kabineta krije nešto zbog čega mu je nezamislivo da napusti funkciju?

Ponašanje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, koje je pre, tokom i nakon izbora u Izraelu bilo gotovo histerično, otvara duboko zabrinjavajuće pitanje: čega se on toliko plaši?

Šta se krije iza neprobojnih prozora kabineta premijera u Jerusalimu, pa ga pomisao na gubitak vlasti tera da reaguje s toliko očaja?

Njegovo ponašanje ukazuje na lidera koji je izgubio prisebnost i koji čak pokušava, za sada bezuspešno, da poništi izborne rezultate i ostane na mestu premijera. Po mogućnosti - zauvek.

1/8 Vidi galeriju Obraćanje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u sedištu vladajuće stranke Likud nakon parlamentarnih izbora Foto: Ohad Zwigenberg/AP, ABIR SULTAN/EPA

Ovo nije prvi put da Netanjahu doživi izborni poraz. I u ranijim kampanjama koristio je svoje dobro poznato oružje - podele i podsticanje sukoba sa medijima ("Oni se plaše"), levicom ("Zaboravili su šta znači biti Jevrejin") i arapskim biračima ("Masovno izlaze na birališta").

Ipak, nikada ranije nije delovao toliko obuzet panikom kao 2026. godine. Sve je počelo njegovim insistiranjem da se izbori održe što je kasnije moguće, nastavilo se sa pripremama da se ospori njihov legitimitet zbog masovnog odziva arapskih birača, a zatim se pojačalo javnim pozivima američkom predsedniku da pokrene novu vojnu kampanju protiv Irana, koja bi potencijalno zahtevala produženo vanredno stanje u zemlji. Sve je kulminiralo njegovim ultimatumom da ostane premijer najmanje do 2030. godine.

Naravno, bez dogovora o rotaciji na toj funkciji.

Netanjahuova nekontrolisana panika nanosi ogromnu štetu već ozbiljno narušenom ugledu Izraela u Sjedinjenim Američkim Državama.

Pod njegovim vođstvom, Izrael se sve više predstavlja upravo onako kako bi to želeli njegovi neprijatelji - kao zemlja koja želi da uvuče Ameriku u nepotreban rat, na račun američkih poreskih obveznika, a posebno građana koji plaćaju račune za struju i gorivo.

1/5 Vidi galeriju Parlamentarni izbori u Izraelu, Benjamin Netanjahu i Gadi Ajzenkot glavni rivali Foto: ABIR SULTAN/EPA, Oded Balilty/AP

U odnosima sa prethodnim američkim predsednicima Netanjahu je razumeo opasnost takve razorne slike i vodio je računa da je izbegne. Sada izgleda da više ne mari za to.

Iz njegove perspektive, insistiranje na obnovi rata sa Iranom ostaje najneposredniji praktični način da se spreči formiranje vlade koju bi predvodili njegovi protivnici i, samim tim, njegovo uklanjanje sa premijerske funkcije.

- To je funkcija koje odbija da se odrekne. Izgleda da ga užasava pomisao da je izgubi, a on zna i zašto. Mi, obični građani Izraela, ne znamo - piše Ploker.

1/4 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu glasao na parlamentarnim izborima Foto: YONATAN SINDEL/POOL / Sipa Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Yonatan Sindel/Pool AFP



Iran, arapski poslanici i borba za opstanak na vlasti



Ipak, Netanjahu je ranjiv i zbog oklevanja predsednika Donalda Trampa da pokrene još jedan dugotrajan, sveobuhvatan rat protiv Irana. Zato se okrenuo potpuno drugačijem pristupu - pitanju jevrejskog legitimiteta.

Netanjahu i njegovi saveznici upozoravaju da nijedna vlada koja bi opstala zahvaljujući tome što arapski poslanici u Knesetune glasaju protiv nje ne bi bila "jevrejska" vlada i da zato ne bi bila sposobna da upravlja jevrejskom državom.

Zanimljivo je da je iz uobičajenog opisa Izraela kao jevrejske i demokratske države nestala reč "demokratska", piše Ploker.

- Prema takvoj logici, prihvatljivo je svako sredstvo kojim bi se sprečilo formiranje takve vlade. To, po mom mišljenju, uključuje i angažovanje Šin Beta, izraelske unutrašnje bezbednosne službe, koju je čuveni istraživački nedeljnik "HaOlam HaZeh" i njegov urednik Uri Avneri svojevremeno nazvao "aparatom tame".

1/11 Vidi galeriju Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na Floridi Foto: Alex Brandon/AP

To podrazumeva i sklapanje bratskog saveza sa ultraortodoksnim političkim strankama koje ponosno ističu zastavu anticionizma.

Protivrečnosti su očigledne. Arapski poslanici predstavljaju se kao neprihvatljiv izvor parlamentarne podrške, dok se stranke koje odbacuju osnovna načela cionizma smatraju legitimnim partnerima.

Očigledno nije važno da li postoji ideološka doslednost, već samo da Netanjahu ostane na vlasti.

1/7 Vidi galeriju Obraćanje Netanjahua i Trampa u Knesetu Foto: Chip Somodevilla/Getty Images Europe, Evelyn Hockstein/Pool Reuters



Tajne iza neprobojnog stakla



Čini se da porodica Netanjahu veruje da je Benjamin od Boga izabran da vodi Izrael do poslednjeg dana svog života - za koji mu, naravno, želimo da dođe tek nakon dugog života, piše izraelski novinar.

- U njihovim očima, on je Atlas iz grčke mitologije, natčovečanska figura koja na svojim plećima nosi sudbinu Izraela i jevrejskog naroda. Sam Mesija. Međutim, ni mesijanska misija koju je porodica sama sebi dodelila, niti Netanjahuova želja za vlašću, ne objašnjavaju u potpunosti paniku koju pokazuje pri pomisli da bi mogao da izgubi premijersku funkciju - dodaje on.

1/5 Vidi galeriju U Teheranu zapaljene zastave SAD i Izraela na godišnjicu zauzimanja ambasade SAD u Iranu 1979. Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

- Pravo objašnjenje, pretpostavljam, možda se krije negde drugde - u brojnim dokumentima zaključanim u fiokama, registratorima, sefovima, računarima i serverima unutar kabineta premijera. Tamo bi mogao da se nalazi odgovor, izvor Netanjahuovog dubokog straha, kao i razlog njegove agresivne, gotovo fanatične kampanje da uništi svaku mogućnost formiranja alternativne vladajuće koalicije.

Za Netanjahua je, čini se, najvažnije da ostane premijer, bezbedno smešten u svom kabinetu u Jerusalimu, uz ekskluzivan pristup strogo poverljivim, a možda i veoma kompromitujućim materijalima koji se čuvaju unutar tih zidova.

Šta se tačno nalazi u tim dokumentima? Ne znamo. Ali intenzitet njegove odlučnosti da ostane na funkciji čini ovo pitanje nemogućim za ignorisanje. Možda se Netanjahu najviše ne plaši samog gubitka premijerske funkcije. Možda se plaši gubitka kontrole nad onim što se krije iza tih blindiranih prozora - tvrdi Ploker.

Sever Ploker je dugogodišnji izraelski novinar, ekonomista i politički komentator, poznat po tekstovima u listu Yedioth Ahronoth, jednom od najčitanijih izraelskih dnevnih listova, i na portalu Ynetnews.