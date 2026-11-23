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Evropska komisija sumnja da iza sajber-napada koji već mesec dana pogađa njene informacione sisteme i još uvek traje stoji hakerska grupa povezana sa Kinom. Prvo potvrđeno curenje ličnih podataka odnosi se na korisnike platforme EU Akademija.

Prema navodima dva izvora upoznata sa situacijom, Evropska komisija sumnja da je veliki sajber-napad, koji se i dalje širi njenim informacionim sistemima, delo mreže hakera koju podržava Kina, piše Juronjuz.

"Panda" je kodno ime koje se unutar Komisije koristi za osumnjičene napadače. U zajednici stručnjaka za sajber bezbednost ovaj naziv se koristi za okvirno povezivanje hakerskih grupa sa državama koje ih podržavaju, u ovom slučaju Kinom.

Komisija je do sada javno odbijala da zvanično pripiše odgovornost za napad, budući da je interna istraga još u toku.

"Kada je reč o utvrđivanju odgovornosti, potrebno je da istraga bude završena kako bismo mogli da saznamo ko stoji iza ovoga. Dakle, za sada sa naše strane nema pripisivanja odgovornosti", izjavio je u ponedeljak portparol Evropske komisije za tehnologiju Tomas Renije.

Foto: ChatGPT

Napad traje već mesec dana, potvrđeno curenje ličnih podataka

Informatičko odeljenje Evropske komisije otkrilo je 22. oktobra prisustvo zlonamernog aktera u svojim internim mrežama.

Mesec dana nakon početka napada, izvršno telo Evropske unije još nije uspelo da u potpunosti zaustavi upad, zbog čega je u subotu bilo prinuđeno da isključi internet stranicu EU Akademije.

EU Akademija je onlajn platforma koja mladima nudi mogućnosti profesionalnog usavršavanja i specijalizovanog obrazovanja.

"Incident je i dalje predmet istrage. Javni pristup platformi je onemogućen, a preduzete su mere za obuzdavanje, ublažavanje i ograničavanje posledica incidenta, uključujući primenu preventivnih, detekcionih i korektivnih kontrola", navodi se na internet stranici EU Akademije.

Komisija je potvrdila da su procurela imena i imejl adrese korisnika, upozoravajući ih na moguće naknadne napade, poput fišing kampanja zasnovanih na njihovim ličnim podacima.

To je prva velika potvrđena posledica incidenta.

Foto: ChatGPT

Kada je reč o drugim informacionim sistemima, stručnjaci Evropske unije za sajber bezbednost nisu potvrdili krađu podataka zaposlenih u Komisiji, iako je nekoliko internih aplikacija preventivno isključeno, a neke su i dalje nedostupne.

Prema trenutnoj proceni pretnje, napadači povezani sa Kinom nisu ciljali određene sisteme ili pojedince, što bi zahtevalo manje upadljiv napad.

Umesto toga, cilj im je, kako se procenjuje, bio da u širem obimu ispitaju koliko duboko mogu da prodru u informacione mreže Evropske komisije.

Sumnja se na kineske hakere, Komisija već bila meta napada

Sumnje na povezanost napadača sa kineskim bezbednosnim službama zasnivaju se na sofisticiranosti napada i upotrebi alata ARTEX, razvijenog u Kini, koji koristi veštačku inteligenciju za otkrivanje bezbednosnih ranjivosti koje hakeri potom mogu da iskoriste.

Vodeće kompanije za sajber bezbednost, poput Majkrosofta i Kraudstrajka, ranije su povezivale grupe Storm-0940 i Panda Vapor, koje se dovode u vezu sa Kinom, sa napadima u kojima je korišćen ARTEX za globalne špijunske kampanje zasnovane na veštačkoj inteligenciji, usmerene na stotine organizacija širom sveta.

Evropska komisija je ove godine bila meta još dva sajber-napada. Jedan je pogodio infrastrukturu u oblaku na kojoj se nalazi internet stranica Europa.eu, dok je drugi u januaru bio usmeren na njenu mobilnu infrastrukturu.

Za oba napada takođe se smatra da potiču iz kineskog sajber okruženja, ali da su ih izvele različite grupe. Nijedan od tih incidenata nikada nije zvanično pripisan određenim počiniocima.

Kineska vlada dosledno negira da finansira, usmerava ili podržava hakerske grupe optužene za sajber-napade na strane vlade i institucije.

Otkako je prošle nedelje javnost saznala za napad, glavni sindikat zaposlenih u Evropskoj komisiji oštro je kritikovao način na koji je rukovodstvo postupalo tokom incidenta, naročito zbog toga što su državni službenici za napad saznali iz medija.

Jedan zvaničnik Komisije odbacio je te kritike, naglašavajući da javno obaveštavanje nije predviđeno u ovakvim slučajevima jer bi napadačima otkrilo da su u toku mere za suzbijanje napada.