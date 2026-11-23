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Vrhovni sud Danske presudio je danas da prinudno iseljavanje stanara iz stambenog naselja Nojsomhed u Helsingoru, na severoistoku Danske, pozivanjem na takozvani "zakon o getu", ne predstavlja diskriminaciju na osnovu etničkog porekla, čime je podržao jedan od ključnih elemenata stroge imigracione politike te zemlje.

Sud je potvrdio raniju presudu iz 2022. godine, ocenivši da kriterijum koji se odnosi na imigrante iz zemalja koje nisu sa Zapada i njihove potomke nije sam po sebi diskriminatoran, kao i da nema dovoljno dokaza o neposrednoj ili posrednoj diskriminaciji, prenosi Rojters.

Postupak je pokrenulo 91 domaćinstvo čiji su ugovori o zakupu raskinuti u okviru plana rekonstrukcije naselja.

Danska je sporni zakon usvojila 2018. godine, sa ciljem unapređenja integracije i sprečavanja stvaranja takozvanih paralelnih društava, odnosno naselja sa visokom stopom nezaposlenosti i kriminala, i velikim udelom stanovnika koji nije poreklom sa Zapada.

Zakon omogućava preseljenje stanara i rušenje stambenih objekata u naseljima koja ispunjavaju određene kriterijume, kako bi se promenila njihova demografska struktura.

U slučaju naselja Nojsomhed, stambeno udruženje Boligorden 2019. godine usvojilo je plan rekonstrukcije, nakon čega je 91 stanarsko domaćinstvo obavešteno da mora da se iseli kako bi počela opsežna obnova.

Naselje je 2021. godine uklonjeno sa državne liste takozvanih paralelnih društava, nakon što je broj stanovnika pao ispod 1.000.

Advokat stanara Edi Havaza izrazio je razočaranje presudom, ocenjujući da se sud više bavio formulacijom zakona nego načinom na koji je on primenjen u praksi.

Danski ministar stanovanja Jakob Mark pozdravio je odluku suda, navodeći da zakon doprinosi bezbednosti, društvenoj koheziji i integraciji.

Danska je poslednjih godina postala jedan od predvodnika strože imigracione politike u Evropskoj uniji, a njen pristup sve više utiče na politike drugih evropskih vlada, ocenjuje Rojters.

Prošle nedelje Danska i još četiri članice EU najavile su planove za upućivanje odbijenih tražilaca azila u centre za deportaciju u Ruandi.