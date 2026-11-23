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Istraga Rojtersa otkriva kako je osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstajn koristio Rusijukao jedno od glavnih mesta za pronalaženje mladih žena i devojaka, ali i kao odskočnu dasku za uspostavljanje kontakata sa bogatim biznismenima i ljudima bliskim Kremlju. Pokušavao je čak da organizuje susret sa Vladimirom Putinom, ali nema dokaza da je do tog sastanka ikada došlo.

Džefri Epstajn je imao poseban interes za Rusiju, koji je u početku bio usmeren prvenstveno na pronalaženje mladih žena i devojaka, a kasnije se proširio na pokušaje da uspostavi veze sa ruskim oligarsima i visokim državnim zvaničnicima.

Prema opsežnoj istrazi Rojtersa, osuđeni seksualni prestupnik nastojao je da preko kontakata u toj zemlji obnovi svoj ugled i ponovo se približi krugovima svetske elite, nakon što je 2008. godine priznao krivicu za krivična dela povezana sa prostitucijom, uključujući podvođenje maloletnice.

Novinari Rojtersa razgovarali su sa više od 20 osoba koje su poznavale Epstajna ili su imale saznanja o njegovim vezama sa Rusijom, a pregledali su i stotine stranica sudskih dokumenata, evidencija letova, elektronske pošte i drugih materijala američkog Ministarstva pravde.

Istraga nije pronašla dokaze da je Epstajn radio za ruske obaveštajne službe, delovao u ime ruske države ili uspeo da se sastane sa predsednikom Vladimirom Putinom.

1/10 Vidi galeriju Fotografije iz Epstajnovih dokumenata Foto: Department of Justice, Printscreen

Epstajn je Rusiju posetio najmanje dva puta. Prvi put je tamo boravio u aprilu 1998. godine, kada je otišao u Sarov, zatvoreni grad u kojem je Sovjetski Savez razvijao veliki deo svog nuklearnog programa. Putovao je u okviru posete koju je predvodio Nejtan Mirvold, tada visoki rukovodilac američke kompanije Majkrosoft, a cilj je bio istraživanje mogućnosti za jeftiniji razvoj softvera.

Jedna od učesnica puta, investitorka i novinarka Ester Dajson, ispričala je da je sa Epstajnom obišla nekadašnju kuću sovjetskog fizičara Andreja Saharova. Njoj, međutim, nije bilo jasno zbog čega se Epstajn pridružio toj poseti.

Drugi put je u Rusiju otišao u novembru 2002. godine, privatnim avionom, zajedno sa britanskom pripadnicom visokog društva Gislejn Maksvel i francuskim modnim agentom Žan-Likom Brunelom.

Tokom zadržavanja u Moskvi, troje putnika otišlo je u restoran u pratnji naoružanih telohranitelja, gde ih je ugostio bogati čečenski biznismen Umar Džabrailov. Nakon večere, Epstajn je, prema iskazima osoba upoznatih sa putovanjem, zatražio od vozača da ga provoza Tverskom ulicom kako bi posmatrao prostitutke koje su se noću nalazile duž te avenije.

1/4 Vidi galeriju Nađa Marcinko i Džefri Epstajn Foto: SDNY/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Njegovo interesovanje za Rusiju počelo je mnogo ranije, kroz modnu industriju. Nakon pada Berlinskog zida 1989. godine, zapadni modni agenti krenuli su u potragu za novim licima širom istočne Evrope i bivšeg Sovjetskog Saveza. Među njima je bio i Brunel, koji je obilazio region i pronalazio devojke i mlade žene, dovodeći ih u Pariz, odakle su neke odlazile na američko tržište.

Jedna bivša manekenka, Tisija Hajsman, ispričala je Rojtersu da je 1991. godine prisustvovala zabavi u Brunelovom pariskom stanu.

Među gostima su bili biznismeni i manekenke iz Čehoslovačke, Jugoslavije i Rusije. Prema njenom svedočenju, jedna ruska devojčica, koja je izgledala kao da je u ranim tinejdžerskim godinama, veći deo večeri sedela je Epstajnu u krilu.

Devojčica joj je rekla da joj je Brunel platio kartu za Pariz i obećao da će od nje napraviti supermodel. Hajsman je kasnije izjavila da joj je čitava situacija bila uznemirujuća. Rojters, međutim, nije mogao nezavisno da potvrdi identitet i uzrast te devojčice.

1/19 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: Profimedia / US Attorney Office, Butterworth / Splash / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia

Brunel je 2003. godine pokrenuo modnu agenciju u Majamiju, koja je kasnije preimenovana u "MC2 Models Management". Tokom razgovora sa francuskim istražiteljima rekao je da je Epstajn garantovao zajam od 300.000 dolara za tu agenciju, ali Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi poreklo novca niti da li je zajam vraćen.

Agencija je intenzivno pronalazila manekenke u Rusiji i pomagala im da dobiju dokumenta za putovanje u SAD, dok je Epstajn obezbeđivao stanove u kojima su boravile.

Među ženama koje su preko te mreže stigle u Epstajnov krug bila je Svetlana Požidajeva. Ona je ispričala da je Epstajna upoznala u Parizu 2008. godine, kada je imala 23 godine.

Sledeće godine preselila se u SAD, nakon što joj je obećao da će joj pomoći da dobije ugovor sa kompanijom "Viktorijas sikret". Potpisala je ugovor sa agencijom MC2, a godinu dana kasnije postala je jedna od Epstajnovih ličnih asistentkinja.

Požidajeva je za Rojters izjavila da je Epstajn povremeno zaduživao za poslove povezane sa Rusijom, uključujući potragu za stanom u Moskvi. Ipak, njena glavna uloga, kako je navela, bila je da mu pruža masaže, tokom kojih ju je seksualno zlostavljao.

1/12 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: Department of Justice, MEGA / The Mega Agency / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia

Tvrdila je da je postepeno izgubila mogućnost da samostalno odlučuje o svom životu: agencija joj je obezbeđivala vizu, Epstajn stan, nije imala sopstveni bankovni račun, a troškovi života i zdravstvene zaštite beleženi su kao njen dug prema njemu.

Požidajeva je rekla i da je zbog njegovog pritiska u vezi sa telesnom težinom razvila poremećaj u ishrani, kao i da je strahovala da Epstajn ima političke veze u Rusiji preko kojih bi mogao da naudi njoj ili njenoj porodici ukoliko pokuša da pobegne.

On joj je u jednom trenutku obećao da će joj pomoći da dobije diplomatski posao u Njujorku, ali se to nikada nije dogodilo. Umesto toga, prema njenim rečima, podsticao ju je da se fotografiše ispred sedišta Ujedinjenih nacija u Ženevi i objavljuje slike na internetu kako bi stvorila utisak da obavlja takvu funkciju.

Rojters je utvrdio da je najmanje 17 žena sa prostora bivšeg Sovjetskog Saveza bilo uvučeno u Epstajnovu mrežu seksualne eksploatacije. Tokom poslednje decenije njegovog života, najmanje devet žena iz tog regiona, uglavnom Ruskinja, preporučivalo mu je svoje prijateljice ili poznanice.

U jednoj elektronskoj poruci iz 2013. godine, jedna žena ponudila mu je da ga upozna sa tri devojke koje je opisala kao privlačne i inteligentne, uz upozorenje da ne žele da budu uključene ukoliko namerava da ih seksualno iskorišćava.

1/4 Vidi galeriju Vladimir Putin Rusija izbori u Rusiji Foto: Dmitry Astakhov/Pool Sputnik Government

Pokušaj približavanja Putinu

Nakon što je 2008. godine priznao krivicu na Floridi i proveo 13 meseci u zatvoru, Epstajn je sve intenzivnije pokušavao da obnovi svoj položaj među bogatim i uticajnim ljudima.

Rusija je u tom nastojanju postala važna tačka. Predstavljao se kao finansijski stručnjak koji može da pomogne bogatim biznismenima, a među ljudima sa kojima je razmenjivao poruke bio je i ruski milijarder i investitor u nekretnine Vladislav Doronjin.

Doronjinova kancelarija pozvala je Epstajna 2010. godine na dobrotvorni događaj u Moskvi koji je organizovala manekenka Naomi Kembel, ali on nije prisustvovao.

Kasnije te godine Doronjin je bio gost na večeri u Epstajnovoj kući na Menhetnu. Njihova elektronska prepiska pokazuje da je Epstajn ruskom milijarderu davao savete u vezi sa višemilionskim projektom nekretnina u Moskvi.

Epstajn je pokušavao da uspostavi kontakt i sa milijarderom Olegom Deripaskom. Godine 2010. jedan od njegovih saradnika pokušao je da organizuje sastanak preko kontakta koji je dobio od bivšeg britanskog ministra Pitera Mendelsona. Nije poznato da li su se Epstajn i Deripaska ikada sastali. Dve osobe koje su poznavale Epstajna rekle su Rojtersu da je on kasnije preuveličavao bliskost svojih veza sa ruskim milijarderom.

Oleg Deripaska i Vladimir Putin Foto: AP/Valery Sharifulin, EPA/SERGEI ILNITSKY, Aleksey Nikolskyi / Sputnik / Profimedia

Posebno je želeo da dođe do Putina. U septembru 2011. godine planirao je putovanje u Rusiju, tokom kojeg je trebalo da se sastane sa predstavnicima modne i naučne zajednice. U jednoj prepisci Epstajnov saradnik naveo je da je njegov ruski telohranitelj Igor Zinovjev rekao kako finansijer ima zakazan sastanak sa Putinom.

Putovanje je, međutim, otkazano, a tri osobe koje su poznavale Epstajna izrazile su sumnju da je sastanak sa ruskim predsednikom uopšte bio dogovoren. Jedan sagovornik Rojtersa opisao je celu priču kao predstavu.

Epstajn je 2014. godine u Parizu upoznao Sergeja Beljakova, tada zamenika ruskog ministra ekonomije i jednog od organizatora Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu.

Piter Mendelson Foto: Simon Jones / News Licensing / Profimedia

Njih dvojica su narednih godina održavali bliske kontakte. Epstajn je u aprilu 2015. godine ugostio Beljakova u svojoj kući u Njujorku, gde ga je upoznao sa bivšim izraelskim premijerom Ehudom Barakom.

Ubrzo nakon toga zamolio je Baraka da Beljakovu predloži da ruskom predsedniku i njegovim savetnicima organizuje razgovor sa njim o tržištima, valutama i svetskom finansijskom sistemu. Barak, prema navodima osobe upoznate sa slučajem, nije prosledio tu poruku.

Jedan od poslednjih pokušaja da preko uticajnih ljudi dođe do ruskog vrha uključivao je i biznismena iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Sultana Ahmeda bin Sulajema, dugogodišnjeg predsednika kompanije DP World.

Bin Sulajem je 2015. godine putovao u Rusiju i sastao se sa Putinom, razgovarajući o mogućnostima upravljanja ruskim lukama. Epstajn ga je kasnije zamolio da pomogne u pronalaženju posla za brata njegove asistentkinje Svetlane Požidajeve.

Ehud Barak Foto: EPA

Bin Sulajem je odgovorio da će ga pozvati na razgovor, ali posao nikada nije realizovan. U februaru je podneo ostavku na čelnu poziciju u kompaniji DP World, nakon što je njegova veza sa Epstajnom obelodanjena.

Uprkos brojnim pokušajima, Epstajnovo udvaranje ruskim moćnicima nije mu donelo velike poslovne dogovore niti stvarni uticaj u toj zemlji. Rojters nije pronašao dokaz da se ikada sastao sa Putinom, niti da je imao veze sa ruskim obaveštajnim službama.

Njegova veza sa Rusijom ipak je ostavila ozbiljne posledice po žene koje su bile uvučene u njegovu mrežu i koje i dalje traže pravdu zbog zlostavljanja i seksualne eksploatacije.

1/5 Vidi galeriju Epstajnov ranč Zoro u Novom Meksiku u SAD Foto: US Department of Justice, screenshot YT/RedactedNews, Savannah Peters/AP

Epstajn je preminuo u zatvoru na Menhetnu u avgustu 2019. godine, a njegova smrt proglašena je samoubistvom. Brunel je umro u zatvorskoj ćeliji u Parizu 2022. godine, takođe u slučaju koji je zvanično okarakterisan kao samoubistvo.

Džabrailov je pronađen sa smrtonosnom ranom od metka u svom luksuznom moskovskom stanu u martu ove godine, nekoliko nedelja nakon što se njegovo ime pojavilo u dokumentima povezanim sa Epstajnom.

Njegova smrt takođe je opisana kao sumnja na samoubistvo, mada su članovi porodice osporavali zvaničnu procenu.

Jedan neobičan trag Epstajnove posete Rusiji ostao je i u njegovoj kući na Menhetnu. Nakon povratka iz Sankt Peterburga 2002. godine, zidovi glavnog stepeništa njegove kuće bili su obojeni u nijansu sličnu boji čuvene "Lila sobe" u nekadašnjoj carskoj palati Aleksandra.