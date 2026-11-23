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Keri Vašington Vinston, sin novoizabranog komesara okruga Eskambija na Floridi, Džoa Vinstona, ubijen je iz vatrenog oružja dok je kampovao sa prijateljima u blizini reke Blekvoter. Policija još nije utvrdila ko je ispalio smrtonosni hitac, niti šta se dogodilo.

Devetnaestogodišnji Keri Vašington Vinston, sin lokalnog političara sa Floride, smrtno je ranjen dok je boravio na kampovanju sa prijateljima u blizini reke Blekvoter. Mladić se nalazio u šatoru kada ga je pogodio metak ispaljen van kampa, saopštio je njegov otac Džo Vinston.

Tragedija se dogodila u nedelju, 22. novembra. Prema informacijama koje je objavila policija, pripadnici šerifove kancelarije okruga Santa Roza izašli su na teren nakon što su primili poziv hitnoj službi 911 zbog pucnjave u području reke Blekvoter.

Kada su stigli, zatekli su mladića sa prostrelnom ranom na glavi. Uprkos intervenciji, proglašen je mrtvim na licu mesta. Njegov otac Džo Vinston, koji je nedavno stupio na dužnost komesara okruga Eskambija, potvrdio je tragičnu vest u objavi na društvenim mrežama.

- Ne znam kako ovo da kažem. Naš sin Keri Vašington Vinston je mrtav - napisao je on 23. novembra.

- Šokirani smo i slomljeni zbog gubitka našeg divnog dečaka - dodao je.

Porodica je saopštila da je potpuno potresena tragedijom i da za sada nema više informacija koje bi mogla da podeli, dok istraga traje.

Policija pokušava da utvrdi ko je pucao

Šerifova kancelarija okruga Santa Roza saopštila je da istražitelji i dalje obrađuju mesto događaja i pokušavaju da utvrde sve okolnosti pucnjave. Za sada nije objavljeno ko je ispalio metak, da li je pucnjava bila namerna, niti da li je neko od prisutnih u kampu osumnjičen.

- Istražitelji nastavljaju da obrađuju mesto događaja i utvrđuju činjenice u vezi sa ovim incidentom - navedeno je u saopštenju policije.

Vlasti su pozvale sve koji su se u nedelju nalazili u blizini kampa, primetili nešto sumnjivo ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla da pomogne istrazi da se jave policiji.

Iz šerifove kancelarije poručuju da čak i naizgled beznačajni detalji mogu biti važni za rasvetljavanje slučaja.

Bio je uspešan takmičar u debatama

Keri Vinston bio je poznat i po svojim uspesima u takmičarskim debatama. Na nacionalnom prvenstvu Incubate Debate, održanom u Sarazoti na Floridi od 30. maja do 1. juna 2025. godine, osvojio je sedmo mesto.

Njegov uspeh svedočio je o posvećenosti debatovanju i radu u ovoj oblasti, a vest o njegovoj smrti potresla je porodicu i lokalnu zajednicu.