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Japan je pokrenuo danas regionalnu radnu grupu čiji je cilj pomoć azijskim zemljama u stvaranju hitnih rezervi nafte i koordinaciji odgovora na moguće nestašice, izazvane prekidima u isporukama iz Persijskog zaliva zbog rata sa Iranom.

Japanska premijerka Sanae Takaiči predstavila je inicijativu prošle sedmice na samitu lidera Zajednice Azije za nultu emisiju, održanom u Manili u okviru samita ASEAN-a, prenosi Juronjuz.

Osnivanje radne grupe potvrdili su Japan i Međunarodna agencija za energetiku (IEA).

Tokio je predložio i korišćenje neiskorišćenih skladišnih kapaciteta za naftu, uključujući rezervoare zatvorenih rafinerija, kako bi se omogućilo zajedničko čuvanje rezervi za više azijskih država.

Prema podacima IEA, oko četvrtine svetske pomorske trgovine naftom prolazilo je 2025. godine kroz Ormuski moreuz, a približno 80 odsto tih isporuka bilo je namenjeno azijskim tržištima.

Foto: Shutterstock

Nova radna grupa sarađivaće sa IEA i Institutom za ekonomska istraživanja ASEAN-a i Istočne Azije na proceni postojećih rezervi i usklađivanju mera u slučaju nestašica.

Japan je najavio i planove za osnivanje centra za energetsku bezbednost u Tokiju, koji bi pružao podršku zemljama u razvoju skladišnih kapaciteta, razmeni informacija o tržištu nafte i pripremi za vanredne situacije.

"Želeli bismo da ovo pozicioniramo kao azijsku verziju Međunarodne agencije za energetiku", izjavila je Takaiči.

Japan i Filipini potpisali su i trogodišnji sporazum o pomoći Manili u razvoju sopstvenih rezervi nafte, uključujući saradnju u izgradnji skladišta, finansiranju i utvrđivanju pravila za upravljanje i plasiranje rezervi na tržište.

Podršku japanskom predlogu o zajedničkom skladištenju nafte izrazili su Singapur, Indonezija i Malezija, dok su interesovanje pokazali i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Ipak, konkretni mehanizmi koji bi omogućili državama da koriste rezerve drugih zemalja još nisu dogovoreni.

Prema podacima IEA, njene članice su 11. marta dogovorile stavljanje 400 miliona barela nafte iz strateških rezervi na tržište, što predstavlja najveću koordinisanu intervenciju te vrste u istoriji te organizacije.