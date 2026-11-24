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Na današnji dan, 24. novembra 1912. godine, u švajcarskom gradu Bazelu počeo je Vanredni kongres Druge internacionale, međunarodnog saveza socijalističkih i radničkih partija. Njegov cilj bio je da ujedini radnički pokret u borbi protiv rata koji je pretio da zahvati čitavu Evropu.

Kongres je održan u vreme velikih političkih napetosti. Prvi balkanski rat već je bio u toku, a odnosi između evropskih velikih sila postajali su sve lošiji. Postojala je ozbiljna opasnost da se sukob na Balkanu proširi na ostatak kontinenta.

U Bazelu se okupilo više od 500 predstavnika socijalističkih i radničkih partija iz različitih zemalja. Među njima su bili neki od najpoznatijih predstavnika evropskog socijalističkog pokreta.

Njihova glavna poruka bila je jednostavna: radnici različitih država nemaju razloga da ratuju jedni protiv drugih zbog interesa svojih vlada.

Učesnici Osmog kongresa Druge socijalističke internacionale, održanog 1910. godine u Kopenhagenu. U centru fotografije nalaze se Aleksandra Kolontaj i Klara Cetkin, a iza njih Roza Luksemburg. Foto: Public domain (AI colorizovano)

Radnici ne treba da plaćaju cenu rata

Drugog dana kongresa, 25. novembra, jednoglasno je usvojen Bazelski manifest, dokument kojim su socijalističke partije pozvane da se suprotstave izbijanju velikog evropskog rata.

U manifestu je istaknuto da bi rat doneo ogromna stradanja običnim ljudima, dok bi njegove posledice najviše pogodile radnike i siromašne slojeve stanovništva.

Socijalisti su upozoravali da se iza sukoba velikih sila nalaze borba za teritorije, politički uticaj, tržišta i ekonomske interese.

Zbog toga su pozvali radničke partije da organizuju proteste, koriste politička sredstva i sarađuju preko državnih granica kako bi sprečile rat.

Manifest je sadržao i važnu poruku: ukoliko rat ipak izbije, socijalističke partije treba da iskoriste političku i društvenu krizu koju on izazove kako bi se borile za promene u društvu.

Internacionalizam umesto nacionalizma

Jedna od glavnih ideja kongresa bila je međunarodna solidarnost radničke klase.

Socijalisti su smatrali da nemački, francuski, ruski ili britanski radnik imaju više zajedničkih interesa jedni sa drugima nego sa bogatim i moćnim ljudima koji upravljaju njihovim državama.

Takvo shvatanje proizlazilo je iz marksističke ideje da su društvene klase, a ne nacionalne granice, ključne za razumevanje ekonomskih i političkih sukoba.

Kongres u Bazelu zato je predstavljao pokušaj da se radnički pokret organizuje kao međunarodna snaga koja može da se suprotstavi militarizmu i rastućem nacionalizmu.

Dve godine kasnije sve se promenilo

Ipak, istorija je pokazala koliko je bilo teško sprovesti ove ideje u praksi.

Kada je 1914. godine izbio Prvi svetski rat, mnoge velike socijalističke partije podržale su ratnu politiku svojih država.

Posebno je značajan bio slučaj nemačke Socijaldemokratske partije, čiji su poslanici u avgustu 1914. podržali ratne kredite.

To je izazvalo duboke podele u međunarodnom socijalističkom pokretu. Jedan deo socijalista smatrao je da je podrška ratu predstavljala izdaju internacionalizma i ranije usvojenih principa.

Među najpoznatijim protivnicima rata bili su Vladimir Lenjin, Roza Luksemburg i Karl Libkneht.

Ove podele kasnije su doprinele razdvajanju reformističkih socijaldemokratskih i revolucionarnih komunističkih pokreta.

Zašto je Bazelski kongres važan i danas?

Vanredni kongres u Bazelu ostao je važan događaj u istoriji socijalizma jer je pokazao koliko je međunarodni radnički pokret početkom 20. veka bio posvećen idejama mira, solidarnosti i protivljenja imperijalističkim ratovima.

Istovremeno, neuspeh socijalističkih partija da spreče Prvi svetski rat pokazao je razliku između političkih principa i njihovog sprovođenja u stvarnosti.