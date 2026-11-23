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Na suđenju u Londonu iznete su optužbe da je bivši britanski princ Endru Mauntbaten-Vindzor 2019. godine primio 750.000 funti od bogate Turkinje Nebahat Isbilen, navodno kao poklon za pomoć u vezi sa njenim pasošem.

Njen bivši finansijski savetnik Selman Turk tvrdi, međutim, da je ona znala pravu svrhu uplate. Endru nije optužen za bilo kakvo krivično delo, a novac je kasnije vraćen.

Bivši princ Endru našao se ponovo u centru finansijskog skandala nakon što je na Visokom sudu u Londonu izneta tvrdnja da mu je 2019. godine isplaćeno čak 750.000 funti kako bi pomogao jednoj bogatoj Turkinji da reši pitanje pasoša.

1/4 Vidi galeriju Princ Endru Mauntbaten-Vindzor i Sara Ferguson nakon razvoda Foto: GEORGE ROGERS-POOL / Sipa Press / Profimedia, MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Slučaj je pokrenula 81-godišnja Nebahat Isbilen, pripadnica porodice Evjap, koja je vlasnik velike turske kompanije za proizvodnju sapuna i kozmetike. Ona tuži svog nekadašnjeg finansijskog savetnika, biznismena Selmana Turka, optužujući ga da je zloupotrebio njeno poverenje i prisvojio desetine miliona funti njenog bogatstva.

Prema navodima njenog pravnog tima, Turk je Isbilenovoj rekao da je novac potreban kao poklon Endruu zbog pomoći oko pribavljanja pasoša. Međutim, njeni advokati tvrde da je to bilo lažno objašnjenje i da je novac preusmeravan preko kompanija koje je Turk posedovao ili kontrolisao.

Isbilenova je većinu svoje imovine poverila Turku nakon što su se upoznali u januaru 2017. godine. On ju je, prema tvrdnjama njenog advokata, uverio da je njena imovina ugrožena i da može da je prebaci na sigurno.

1/6 Vidi galeriju Princ Endru Foto: Kirsty Wigglesworth/AP, Joanna Chan/AP

Umesto toga, navodno je iskoristio njeno poverenje i prebacivao sredstva u sopstvene kompanije, ostavljajući je bez velikog dela bogatstva.

Njen suprug, bivši poslanik turskog parlamenta, nalazi se u zatvoru u Turskoj od 2015. godine, zbog optužbi za terorizam koje njegova supruga smatra politički motivisanim. Isbilenova je 2017. napustila Tursku i otišla u Grčku, a godinu dana kasnije preselila se u London.

Pominju se i Sara Ferguson i princeza Beatris

Na suđenju je izneto i da je Turk organizovao druge uplate povezane sa britanskom kraljevskom porodicom. Među njima je navodno bilo 15.000 funti za proslavu 60. rođendana Sare Ferguson 2019. godine, kao i poklon za venčanje princeze Beatris, ćerke Endrua i Sare Ferguson, koja se udala za Eduarda Mapelija Mocija u julu 2021.

1/6 Vidi galeriju Princ Endru Mauntbaten-Vindzor i Sara Ferguson nakon razvoda Foto: Profimedia, GEORGE ROGERS-POOL / Sipa Press / Profimedia

Prema dokumentima predstavljenim sudu, Turk je prebacio oko dva miliona funti kompaniji "Alfabet kapital", preko koje je deo novca navodno stigao do Endrua. Takođe je, prema tvrdnjama Isbilenove, po njegovom nalogu prebačeno oko 275.000 dolara, odnosno približno 210.000 funti, od čega je najveći deo završio kod Sare Ferguson.

Isbilenova je, kako je navedeno na sudu, odobrila uplatu od 750.000 funti, ali tvrdi da je Turk slagao o nameni. Bivša vojvotkinja i Endru ranije su postigli nagodbu sa njom, o čemu je Visoki sud obavešten 2023. godine.

Turk odbacuje optužbe

Selman Turk, bivši bankar "Goldman Saksa", negira da je postupao nepošteno i odbacuje optužbe za prevaru. Njegova odbrana tvrdi da je Isbilenova znala zbog čega se novac uplaćuje i da je želela da Endru posreduje kako bi pomogao njenom suprugu, koji je u zatvoru u Turskoj.

1/6 Vidi galeriju princeza Beatris Foto: Profimedia, GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Turkovi advokati navode da je Isbilenova razumela da je uplata bila namenjena pridobijanju Endruove pomoći, bilo u vezi sa pasošem i boravkom u Velikoj Britaniji, bilo u vezi sa slučajem njenog supruga.

Njegov advokat Džošua Hičens izneo je i detalje privatne večere održane u decembru 2019. godine u Turkovom stanu u Londonu. Isbilenova je, prema njegovim rečima, provela pet ili šest sati u društvu Endrua, Sare Ferguson, Turka i članova njegove porodice.

Navodno je sedela pored Sare i razgovarala sa Endruom o slučaju svog supruga.

Odbrana tvrdi da zbog tog susreta Isbilenova nije mogla da veruje da je uplata od 750.000 funti bila prikrivena naknada za pomoć oko pasoša ili vize, već poklon namenjen tome da Endru pokuša da pomogne njenom suprugu.

1/6 Vidi galeriju Princ Endru Foto: Zak Hussein / SplashNews.com / Splash / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Invicta Kent Media / Shutterstock Editorial / Profimedia

Endru mora da se pojavi pred sudom

Bivši princ, koji se u zvaničnim dokumentima vodi kao Endru Mauntbaten-Vindzor, nije optužen za nezakonito postupanje u ovom slučaju. Ipak, trebalo bi da svedoči 14. decembra, nakon što je sudija ranije ove godine odobrio izdavanje naloga kojim se obavezuje da se pojavi pred sudom. Novac od 750.000 funti u međuvremenu je vraćen, nakon što je Isbilenova pokrenula pravni postupak.