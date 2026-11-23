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Ilustracija dva NATO aviona AWACS za rano upozoravanje i kontrolu vazdušnog prostora

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NATO će rasporediti avion za rano upozoravanje i kontrolu vazdušnog prostora (AWACS) u Poljskoj, kao deo odgovora na pad tri rakete na teritoriju te zemlje, koja se nalazi na istočnom krilu Alijanse, izjavio je u ponedeljak zamenik poljskog ministra odbrane.

Prema navodima tužilaštva, tri ruske rakete tipa H-101 pale su u petak na teritoriju Poljske, što je dodatno pojačalo strahovanja da bi rat u Ukrajini mogao da se proširi na teritoriju neke od članica NATO-a.

"Poljskoj će biti stavljen na raspolaganje avion AWACS za rano upozoravanje. To je veoma dobar sistem koji nam omogućava još bolji uvid u operativnu situaciju, što nam pomaže da efikasnije odgovorimo na ovakve pretnje", izjavio je Pavel Zalevski novinarima nakon sastanka NATO-a u Briselu.

Portparol NATO-a kasnije je potvrdio da je vrhovni komandant savezničkih snaga u Evropi (SACEUR), general Aleksus Grinkevič, odobrio raspoređivanje aviona AWACS na isturenu lokaciju.

"Vrhovni komandant savezničkih snaga u Evropi sada razmatra raspoređivanje dodatnih sredstava, dok nastavlja da procenjuje naše kapacitete za odvraćanje i odbranu u Poljskoj i drugim područjima", naveo je portparol u objavi na društvenoj mreži X.

NATO avioni nadziru istočno krilo Alijanse

Prepoznatljivi po velikim radarskim kupolama prečnika devet metara, avioni NATO sistema za rano upozoravanje i kontrolu vazdušnog prostora (AWACS) predstavljaju "oči Alijanse na nebu" još od 1982. godine.

NATO raspolaže flotom od 14 ovih aviona, koji su stacionirani u vazduhoplovnoj bazi Gajlenkirhen u Nemačkoj.

Od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, ovi avioni imaju važnu ulogu u misijama nadzora duž istočnog krila NATO-a.