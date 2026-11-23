NATO PODIGAO UZBUNU NA ISTOČNOM KRILU! Nakon pada ruskih raketa doneta hitna odluka: U akciju kreću "oči Alijanse na nebu"
NATO će rasporediti avion za rano upozoravanje i kontrolu vazdušnog prostora (AWACS) u Poljskoj, kao deo odgovora na pad tri rakete na teritoriju te zemlje, koja se nalazi na istočnom krilu Alijanse, izjavio je u ponedeljak zamenik poljskog ministra odbrane.
Prema navodima tužilaštva, tri ruske rakete tipa H-101 pale su u petak na teritoriju Poljske, što je dodatno pojačalo strahovanja da bi rat u Ukrajini mogao da se proširi na teritoriju neke od članica NATO-a.
"Poljskoj će biti stavljen na raspolaganje avion AWACS za rano upozoravanje. To je veoma dobar sistem koji nam omogućava još bolji uvid u operativnu situaciju, što nam pomaže da efikasnije odgovorimo na ovakve pretnje", izjavio je Pavel Zalevski novinarima nakon sastanka NATO-a u Briselu.
Portparol NATO-a kasnije je potvrdio da je vrhovni komandant savezničkih snaga u Evropi (SACEUR), general Aleksus Grinkevič, odobrio raspoređivanje aviona AWACS na isturenu lokaciju.
"Vrhovni komandant savezničkih snaga u Evropi sada razmatra raspoređivanje dodatnih sredstava, dok nastavlja da procenjuje naše kapacitete za odvraćanje i odbranu u Poljskoj i drugim područjima", naveo je portparol u objavi na društvenoj mreži X.
NATO avioni nadziru istočno krilo Alijanse
Prepoznatljivi po velikim radarskim kupolama prečnika devet metara, avioni NATO sistema za rano upozoravanje i kontrolu vazdušnog prostora (AWACS) predstavljaju "oči Alijanse na nebu" još od 1982. godine.
NATO raspolaže flotom od 14 ovih aviona, koji su stacionirani u vazduhoplovnoj bazi Gajlenkirhen u Nemačkoj.
Od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, ovi avioni imaju važnu ulogu u misijama nadzora duž istočnog krila NATO-a.
U slučaju oružanog sukoba, AWACS avioni mogu da obezbede zajedničku radarsku sliku za savezničke borbene avione, brodove i komandne centre, kao i da usmeravaju borbene avione NATO-a prema njihovim ciljevima.
(Kurir.rs/Reuters)