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U Briselu su danas izbili sukobi demonstranata i policije tokom velikih protesta protiv mera štednje belgijske vlade. U blizini železničke stanice Gare du Midi zapaljeno je vozilo, a policija je intervenisala suzavcem i vodenim topovima.

Desetine hiljada ljudi izašle su na ulice belgijske prestonice u okviru nacionalnog štrajka koji su organizovali sindikati. Demonstranti protestuju protiv planiranog smanjenja javne potrošnje, penzionih reformi i pada kupovne moći.

Zapaljeno vozilo, policija upotrebila suzavac

Sukobi su izbili u popodnevnim satima u blizini železničke stanice Gare du Midi. Oko 13.15 časova zapalilo se vozilo kompanije JCDecaux, parkirano u prolazu ispod železničke stanice.

Požar je izazvao gust crni dim, a vatrogasci su ubrzo intervenisali. Za sada nije poznato ko je zapalio vozilo niti da li je u tom incidentu bilo povređenih.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Oko 14.10 časova grupa od približno 200 demonstranata pojavila se na aveniji Fonsni sa velikom kartonskom figurom ružičaste svinje koja je držala palicu. Zapalili su je ispred policijskog kordona.

Policija je odgovorila suzavcem i vodenim topovima i pokušala da potisne okupljene. Deo demonstranata potom se povukao u okolne ulice, gde su postavljali policijske barijere i blokirali saobraćaj.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Štrajk zaustavio avio-saobraćaj

Nacionalni štrajk izazvao je velike poremećaje širom Belgije. Zbog učešća zaposlenih u kontroli letenja otkazani su letovi na belgijskim aerodromima.

Poremećaji su pogodili i javni prevoz, škole i druge javne službe. U Briselu su saobraćale samo dve linije metroa, dok su brojne tramvajske i autobuske linije bile obustavljene.

Protest su organizovale tri glavne belgijske sindikalne organizacije. Okupljanje je počelo kod Severne železničke stanice, a povorka je krenula prema području Južne železničke stanice.

Vlada želi da uštedi 10 milijardi evra

Protesti su usmereni protiv politike premijera Barta de Vevera, koji planira da smanji budžetski deficit uštedama od deset milijardi evra tokom narednih nekoliko godina.

Belgijski budžetski deficit premašuje pet odsto bruto domaćeg proizvoda, što je znatno iznad granice od tri odsto propisane fiskalnim pravilima Evropske unije.

Vlada razmatra smanjenje izdvajanja za zdravstvo i penzioni sistem, kao i povećanje pojedinih poreza. Sindikati se protive takvim merama, tvrdeći da bi dodatno pogodile zaposlene i građane sa nižim primanjima.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Premijeru preti pad vlade

Belgijska vlada već nedeljama ne uspeva da postigne dogovor o budžetu. Sukobi unutar petostranačke koalicije posebno su izraženi zbog raspodele tereta planiranih ušteda.

Flamanska socijalistička stranka Vooruit traži veći doprinos najbogatijih građana i manje rezove u zdravstvu i penzijama. Deo drugih koalicionih partnera protivi se povećanju poreza.

De Vever je 2. novembra ponudio ostavku kralju Filipu, ali je kralj nije prihvatio. Premijer je danas ponovo obavestio kralja o pregovorima i dobio dodatno vreme za postizanje dogovora.

Rok za dogovor do kraja godine

De Vever je danas postavio 31. decembar kao krajnji rok za postizanje budžetskog dogovora. Upozorio je da vlada neće moći da nastavi sa radom ukoliko do tada ne reši spor među koalicionim partnerima.

Belgiju poslednjih meseci potresa niz štrajkova i demonstracija zbog ekonomskih reformi vlade. Današnji protest jedan je od najvećih u aktuelnom talasu nezadovoljstva.