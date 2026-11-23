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Grupa od oko 25 migranata pokušala je da se iz španske enklave Seutaprebaci na kopneni deo Španijemalim gumenim čamcem.

Pod okriljem mraka trčali su preko ulice noseći plovilo, motor i kanistere sa gorivom, dok su se u pozadini čuli povici: "Brzo, brzo!" Policija je osujetila pokušaj, uhapsila dvojicu osumnjičenih organizatora, a protiv 13 migranata pokrenut je postupak vraćanja.

Pokušaj bekstva dogodio se u ranim jutarnjim satima u nedelju, 22. novembra, u području Almadrabe, nedaleko od granice između Seute i Maroka. Španska policija uspela je da interveniše pre nego što su migranti započeli opasnu morsku plovidbu.

Prema podacima španskog Ministarstva unutrašnjih poslova, u akciji je presretnuto 15 osoba, a uhapšena su dvojica osumnjičenih za organizovanje i upravljanje ilegalnim prevozom migranata. Jedan od njih je punoletni državljanin Maroka, dok je drugi maloletnik španskog porekla.

Protiv njih se vodi postupak zbog sumnje na pomaganje ilegalne imigracije i pripadnost kriminalnoj organizaciji.

Ostalih 13 migranata prebačeno je u Privremeni centar za prihvat stranaca u Seuti, gde je protiv njih pokrenut odgovarajući administrativni postupak za povratak.



Za prelazak naplaćivali 6.500 evra



Iza pokušaja bekstva, prema navodima policije, stajala je kriminalna organizacija koja je migrantima naplaćivala velike svote novca kako bi ih tajno prebacila iz Seute na špansko kopno.

Za morski prelazak tražili su čak 6.500 evra po osobi, dok su za smeštaj tokom čekanja na polazak naplaćivali dodatnih 15 evra dnevno.

Istraga je pokrenuta nakon masovnog dolaska migranata u Seutu 30. i 31. jula ove godine. Policija je tada započela operaciju usmerenu na razbijanje mreže koja je, kako se sumnja, organizovala smeštaj osoba koje su se nalazile u Španiji bez odgovarajuće dokumentacije, a zatim im obezbeđivala tajni prevoz morem do kopnenog dela zemlje.

Tokom nadzora jednog objekta u naselju El Čoriljo, policajci su u noći između subote i nedelje primetili grupu od približno 25 ljudi kako izlazi iz zgrade i kreće ka plaži.

Policija je sačekala trenutak kada je plovilo spušteno u vodu, a zatim upala na plažu i sprečila grupu da započne putovanje. Istraga je i dalje u toku, a policija ne isključuje mogućnost novih hapšenja.

1/8 Vidi galeriju Seuta - Migranti se probijaju u španski gradiš na severu Afrike Foto: Marcos Moreno / Zuma Press / Profimedia

Sve više migranata pokušava da napusti Seutu



Ovaj incident ukazuje na sve veći pritisak migranata koji pokušavaju da napuste Seutu i stignu do španskog kopna. Situacija je posebno napeta nakon velikog talasa dolazaka tokom leta, kada je u enklavi ostao veliki broj ljudi koji čekaju na rešavanje svog statusa.

Prema podacima španskih vlasti koje prenosi list "El Pais", procenjuje se da je oko 20.000 ljudi ostalo u gradu nakon letnjeg talasa migracija. Do sada je Seutu napustilo oko 16.475 osoba, bilo dobrovoljno, kroz postupke proterivanja ili vraćanja.

Još oko 4.500 ljudi nalazi se u privremenim smeštajnim kapacitetima dok se rešavaju njihovi zahtevi za međunarodnu zaštitu.

Pojačane policijske kontrole, odbijanje pojedinih zahteva za azil i strah od vraćanja u Maroko navode deo migranata da traže alternativne načine izlaska iz enklave.

Neki se sklanjaju u privatne objekte u kojima čekaju priliku za prelazak, dok drugi pokušavaju da morem stignu do španske obale koristeći male čamce, kajake, pa čak i improvizovana plovila.

Prema ranijim policijskim istragama, krijumčarske mreže koriste kuće u kojima migranti borave dok ne bude organizovan njihov prevoz. U pojedinim slučajevima za putovanje se traži i do 8.000 evra.

1/9 Vidi galeriju Seuta Maroko Španija Foto: Printskrin, Printskrin X



Opasna plovidba preko Gibraltarskog moreuza



Pokušaji prelaska malim i često nebezbednim plovilima predstavljaju ozbiljnu opasnost za migrante. Neki se na more otiskuju bez iskusnog skipera, bez odgovarajuće sigurnosne opreme i bez prsluka za spasavanje.