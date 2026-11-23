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Najmanje 490.000 ruskih vojnika poginulo je u ratu u Ukrajini, otkrili su novinari Meduze i Mediazone. Kada se uračunaju i nestali, taj broj premašuje 700.000. Procene se, između ostalog, zasnivaju na podacima do kojih su došli hakeri nakon upada u informacioni sistem ruske državne statističke službe Rosstat.

Hakeri iz grupa "Beloruski sajberpartizani" i "Silent Crow" upali su u sistem ruskog zavoda za statistiku Rosstat i na taj način došli do baze podataka koja sadrži informacije o gubicima ruskih oružanih snaga u ratu protiv Ukrajine.

Podaci, koji obuhvataju period do septembra ove godine, dostavljeni su redakcijama Meduze i Mediazone. Novinari su ih analizirali i ocenili da je njihova autentičnost "veoma verovatna". Zatim su ih uporedili sa drugim izvorima i sproveli sopstvenu, sveobuhvatniju analizu.

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"Naše prethodne procene uglavnom su se zasnivale na podacima iz Registra ostavinskih predmeta. Nove procene, izvedene iz baze podataka Rosstata, preciznije su", objašnjava Meduza, koja već duže vreme prati i objavljuje informacije o ruskim gubicima na frontu.

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Prema novoj analizi, do jeseni je u Ukrajini poginulo najmanje 490.000 ruskih vojnika. Reč je o osobama čija je smrt već zvanično potvrđena i evidentirana u dokumentima Rosstata do kojih su hakeri došli.

"Falsifikovanje tako ogromnog broja zapisa (...) bilo bi praktično nemoguće", navode novinari Meduze, obrazlažući zbog čega smatraju da su podaci autentični.

Kada se uračunaju i nestali, od kojih će mnogi, kako tvrde novinari, "sa velikom verovatnoćom na kraju biti proglašeni poginulima", ukupan broj premašuje 700.000.

Novinari napominju da baza podataka preuzeta iz Rosstata ne sadrži imena preminulih, ali da uključuje "niz drugih podataka" koji omogućavaju njihovu identifikaciju.

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Podaci do kojih su došli hakeri upoređeni su sa informacijama iz Registra ostavinskih predmeta. Novinari su zatim razvili sopstvenu metodologiju zasnovanu na brojnim kriterijumima, među kojima je i uzrok smrti.

Novinari ističu da ukupan broj poginulih "ne obuhvata pripadnike vojske koji su preminuli tokom rata na teritoriji Rusije, ali iz razloga koji očigledno nisu povezani sa ratom".