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Ukrajinske vlasti trenutno raspolažu obaveštajnim podacima koji ukazuju na to da Rusija priprema nove napade na Ukrajinu.

To je izjavio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u svom večernjem obraćanju, objavljenom na Jutjub kanalu Kabineta predsednika Ukrajine, prenosi Ukrinform.

"Imamo obaveštajne podatke koji ukazuju na to da Rusi pripremaju nove udare. Molim vas da obratite pažnju na upozorenja o raketnoj opasnosti i da se čuvate. Važno je da Sjedinjene Američke Države i druge zemlje, od kojih zavisi snabdevanje protivraketnim presretačima za zaštitu naših gradova i infrastrukture, takođe obrate pažnju na ova upozorenja", rekao je Zelenski.

Zelenski pozvao SAD da obezbede rakete za sisteme Patriot

Zelenski je objasnio da svaka raketa za sistem Patriot koju Ukrajina dobije predstavlja udarac Rusiji, odnosno "udarac njenom preziru prema diplomatiji i ljudskom životu".

Ukrajinski predsednik naglasio je da se rat nastavlja isključivo zato što Rusija veruje da može da ubija i uništava.

1/6 Vidi galeriju Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, samit EU u Briselu Foto: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia, OLIVIER HOSLET/EPA, OLIVIER MATTHYS/EPA

"To mora da se zaustavi. Ovaj ruski rat mora da se zaustavi. Ukrajini se mora pomoći u zaštiti ljudskih života. Rakete za sisteme Patriot potrebne su ovde, u Ukrajini, i veoma očekujemo neophodne odluke Amerike. Hvala svima koji nam pomažu!", poručio je Zelenski.