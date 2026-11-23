BIVŠI ŠEF POLICIJE OTIŠAO U VILU, POZVAO SUPRUGU I POVUKAO OKIDAČ Smrt pod velom misterije: Sumnja se da ima veze sa slučajem "crvena sveska"
- Bivši šef italijanske policije Đani De Đenaro pronađen je mrtav u svom domu u Toskani, a istražitelji sumnjaju na samoubistvo.
- Smrt je usledila nekoliko dana nakon što je obavešten da je pod istragom zbog ometanja istrage ubistva sudije Paola Borselina 1992. godine.
Bivši šef italijanske policije Đani De Đenaro (78) pronađen je mrtav u svom domu u Toskani tokom vikenda, samo nekoliko dana nakon što je saznao da je pod istragom zbog ometanja istrage jednog od najozloglašenijih mafijaških ubistava u italijanskoj istoriji. Istražitelji sumnjaju na samoubistvo, ali se okolnosti njegove smrti još uvek utvrđuju, javlja ANSA.
Tužilaštvo u Grosetu i istražitelji za borbu protiv mafije u Firenci pokrenuli su istragu kako bi utvrdili šta se dogodilo. De Đenarovo telo pronađeno je u fotelji u seoskoj kući, sa prostrelnom ranom nanesenom poluautomatskim pištoljem. U kući je pronađeno ukupno 20 legalno registrovanih komada vatrenog oružja. Istražitelji sada ispituju podatke sa njegovog mobilnog telefona kako bi rekonstruisali poslednje sate njegovog života.
U vili je pronađeno i nekoliko dokumenata, uključujući rukom pisanu poruku upućenu članovima porodice i domaćici, i nekoliko zapečaćenih koverti. Prema dosadašnjim informacijama, De Đenaro je navodno razgovarao sa suprugom telefonom neposredno pre smrti.
Kuća ostaje zapečaćena dok forenzički testovi pokušavaju da utvrde da li je još neko bio tamo u vreme njegove smrti. Telo je prebačeno u Firencu, gde će biti obavljena obdukcija. Italijanska premijerka Đorđa Meloni izjavila je u subotu da je „duboko potresena“ vešću o njegovoj smrti. Izrazila je saučešće njegovoj porodici, uključujući i njegovog brata, koji je na čelu italijanske finansijske policije.
Pod istragom zbog jednog od najozloglašenijih mafijaških ubistava
De Đenaro je prošle nedelje zvanično obavešten da je pod istragom u vezi sa ubistvom poznatog italijanskog sudije i borca protiv mafije Paola Borselina, koji je ubijen u bombaškom napadu u Palermu 19. jula 1992. godine.
Istražitelji sumnjaju da je De Đenaro bio umešan u namerno usmeravanje istrage u pogrešnom pravcu, a jedan od ključnih elemenata slučaja je nestanak Borselinovog ličnog dnevnika, poznatog kao „agenda rossa“, ili crvena sveska. Borselino je redovno zapisivao detalje svojih istraga u njemu i uvek ga je nosio sa sobom. Sveska je nestala nakon njegovog ubistva, a postoji sumnja da je namerno uklonjena kako bi se prikrile određene informacije i odvratila pažnja istražitelja od otkrivanja pune pozadine atentata.
Bomba eksplodirala ispred kuće
Nekoliko dana pre De Đenarove smrti, istražitelji su pretražili imanja povezana sa njim kako bi prikupili dokaze u slučaju.
Iako je nekoliko članova mafije osuđeno za Borselinovo ubistvo, brojna pitanja o organizaciji i pozadini napada ostaju nerešena. Posebno su važne dugogodišnje sumnje da je sudija ubijen jer je saznao za navodne tajne pregovore između predstavnika italijanske države i mafijaške organizacije Koza Nostra.
Borselino je ubijen 19. jula 1992. godine kada je snažna automobilska bomba eksplodirala ispred kuće njegove majke u ulici Via D'Amelio u Palermu.
U napadu je ubijeno i pet članova njegove policijske pratnje: Agostino Katalano, Valter Edi Kozina, Vinčenco Li Muli, Emanuela Loi i Klaudio Traina.
Atentat se dogodio samo dva meseca nakon ubistva njegovog bliskog prijatelja i kolege Đovanija Falkonea, takođe istaknutog sudije koji se borio protiv sicilijanske mafije. Falkone je ubijen 23. maja 1992. godine velikom bombom postavljenom na autoputu koji vodi do aerodroma u Palermu.
Kurir.rs/ANSA/Jutarnji list