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Bivši šef italijanske policije Đani De Đenaro (78) pronađen je mrtav u svom domu u Toskani tokom vikenda, samo nekoliko dana nakon što je saznao da je pod istragom zbog ometanja istrage jednog od najozloglašenijih mafijaških ubistava u italijanskoj istoriji. Istražitelji sumnjaju na samoubistvo, ali se okolnosti njegove smrti još uvek utvrđuju, javlja ANSA.

Tužilaštvo u Grosetu i istražitelji za borbu protiv mafije u Firenci pokrenuli su istragu kako bi utvrdili šta se dogodilo. De Đenarovo telo pronađeno je u fotelji u seoskoj kući, sa prostrelnom ranom nanesenom poluautomatskim pištoljem. U kući je pronađeno ukupno 20 legalno registrovanih komada vatrenog oružja. Istražitelji sada ispituju podatke sa njegovog mobilnog telefona kako bi rekonstruisali poslednje sate njegovog života.

U vili je pronađeno i nekoliko dokumenata, uključujući rukom pisanu poruku upućenu članovima porodice i domaćici, i nekoliko zapečaćenih koverti. Prema dosadašnjim informacijama, De Đenaro je navodno razgovarao sa suprugom telefonom neposredno pre smrti.

Foto: Marcellino Radogna / Zuma Press / Profimedia

Kuća ostaje zapečaćena dok forenzički testovi pokušavaju da utvrde da li je još neko bio tamo u vreme njegove smrti. Telo je prebačeno u Firencu, gde će biti obavljena obdukcija. Italijanska premijerka Đorđa Meloni izjavila je u subotu da je „duboko potresena“ vešću o njegovoj smrti. Izrazila je saučešće njegovoj porodici, uključujući i njegovog brata, koji je na čelu italijanske finansijske policije.

Pod istragom zbog jednog od najozloglašenijih mafijaških ubistava

De Đenaro je prošle nedelje zvanično obavešten da je pod istragom u vezi sa ubistvom poznatog italijanskog sudije i borca protiv mafije Paola Borselina, koji je ubijen u bombaškom napadu u Palermu 19. jula 1992. godine.

Istražitelji sumnjaju da je De Đenaro bio umešan u namerno usmeravanje istrage u pogrešnom pravcu, a jedan od ključnih elemenata slučaja je nestanak Borselinovog ličnog dnevnika, poznatog kao „agenda rossa“, ili crvena sveska. Borselino je redovno zapisivao detalje svojih istraga u njemu i uvek ga je nosio sa sobom. Sveska je nestala nakon njegovog ubistva, a postoji sumnja da je namerno uklonjena kako bi se prikrile određene informacije i odvratila pažnja istražitelja od otkrivanja pune pozadine atentata.

Bomba eksplodirala ispred kuće

Nekoliko dana pre De Đenarove smrti, istražitelji su pretražili imanja povezana sa njim kako bi prikupili dokaze u slučaju.

Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Iako je nekoliko članova mafije osuđeno za Borselinovo ubistvo, brojna pitanja o organizaciji i pozadini napada ostaju nerešena. Posebno su važne dugogodišnje sumnje da je sudija ubijen jer je saznao za navodne tajne pregovore između predstavnika italijanske države i mafijaške organizacije Koza Nostra.

Borselino je ubijen 19. jula 1992. godine kada je snažna automobilska bomba eksplodirala ispred kuće njegove majke u ulici Via D'Amelio u Palermu.

U napadu je ubijeno i pet članova njegove policijske pratnje: Agostino Katalano, Valter Edi Kozina, Vinčenco Li Muli, Emanuela Loi i Klaudio Traina.

Atentat se dogodio samo dva meseca nakon ubistva njegovog bliskog prijatelja i kolege Đovanija Falkonea, takođe istaknutog sudije koji se borio protiv sicilijanske mafije. Falkone je ubijen 23. maja 1992. godine velikom bombom postavljenom na autoputu koji vodi do aerodroma u Palermu.