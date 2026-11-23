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Nakon što je priznao da je pozvao članove upravnog odbora kompanije Nvidia kako bi ih ubedio da vrate Džensena Huanga na mesto generalnog direktora, američki predsednik Donald Tramp proveo je gotovo sat vremena u telefonskom razgovoru sa televizijom CNBC, slaveći tu odluku.

Tramp je potom na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio sliku na kojoj je Huangov odlazak i povratak na čelo tehnološkog giganta uporedio sa pokušajem atentata na sebe u Batleru u Pensilvaniji.

Na slici generisanoj veštačkom inteligencijom Huang je prikazan zajedno sa američkim predsednikom, u sceni koja podseća na čuvenu fotografiju snimljenu neposredno nakon pucnjave na Trampovom predizbornom skupu u julu 2024. godine.

Tom prilikom metak je okrznuo Trampovo uvo, dok je jedan učesnik skupa ubijen. Još jedna osoba ranjena tokom napada preminula je ove godine od komplikacija izazvanih povredama.

Međutim, na Trampovoj verziji fotografije Huang je prikazan sa krvlju na obrazu i podignutom pesnicom u kojoj drži crveni grudnjak. Iza njega se vijori zastava Nvidije, koja je zamenila američku zastavu.

Skandal zbog veze sa ženom osumnjičenom za špijunažu

Huang je podneo ostavku pre manje od dve nedelje, nakon što je otkrivena njegova ljubavna veza sa Alis Huang, direktorkom kompanije Megaspeed iz Singapura i ženom za koju se sumnja da je kineska špijunka.

Megaspeed je kupac Nvidijinih proizvoda, a američko Ministarstvo trgovine istraživalo je tu kompaniju zbog navodnog kršenja američkih ograničenja izvoza.

Njujork tajms je ranije objavio da su američke obaveštajne službe utvrdile da je Alis Huang bila angažovana kako bi uticala na Džensena Huanga da usmeri Nvidiju ka prodaji većih količina naprednih čipova Pekingu, što je izazvalo ozbiljnu zabrinutost za nacionalnu bezbednost SAD.

1/7 Vidi galeriju Šef Nvidije Džensen Huang sa suprugom Lori Huang Foto: Jacquelyn Martin/AP, Jordan Strauss/Invision, Alex Brandon/AP

Tramp je u ponedeljak priznao da se telefonom uključio na sastanak upravnog odbora Nvidije kako bi "ubedio" njegove članove da vrate Huanga na mesto generalnog direktora.

"Razgovarao sam sa njima i ubedio ih", rekao je Tramp za CNBC tokom telefonskog razgovora koji je u programu trajao gotovo sat vremena.

"I bilo ih je mnogo lakše ubediti juče nego pre nedelju dana", dodao je.

Američki predsednik izjavio je da smatra da je njegova intervencija bez presedana bila "veoma važna" nakon skandala koji je otvorio prostor za istrage Kongresa i saveznih vlasti o pretnjama nacionalnoj bezbednosti.

Tramp je, međutim, za CNBC rekao da veruje da Huang "nije uradio ništa loše" i ustvrdio da je "oslobođen sumnji".

U saopštenju kojim je u ponedeljak najavljen Huangov povratak, Nvidia je navela da je odluka doneta na osnovu "mišljenja visokih zvaničnika vlade Sjedinjenih Američkih Država".

"Dali smo mu uveravanja, barem na osnovu svega što znamo, a znamo mnogo", rekao je Tramp za CNBC.

"Ljudi pitaju: 'Da li je pretnja ako on ostane?' Ne, pretnja je ako ga izgubimo", dodao je.

Američki predsednik izjavio je i da bi, kada bi bio kineski predsednik Si Đinping, rekao: "Hej, hajde da ga što pre dovedemo ovde. Može da dobije šta god poželi. Daćemo mu Peking."

Nvidia izgubila 1,5 biliona dolara tržišne vrednosti

Akcije tehnoloških kompanija bile su pod pritiskom nakon Huangove ostavke 12. novembra.

Nvidia, koja je približno dve godine bila najvrednija kompanija na svetu, u tom periodu izgubila je oko 1,5 biliona dolara tržišne vrednosti.

Prema finansijskim izveštajima, Tramp poseduje akcije Nvidije u vrednosti između 13 i 62 miliona dolara, zbog čega se našao na meti kritika organizacija koje nadziru rad vlasti i pojedinih zakonodavaca.

1/5 Vidi galeriju Predsednik SAD Donald Tramp obraća se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA, SARAH YENESEL/EPA

Oni tvrde da je američki predsednik dao prednost sopstvenim finansijskim interesima u odnosu na pitanja nacionalne bezbednosti.

Tramp je u danima nakon objavljivanja vesti o Huangovoj ostavci više puta javno pozivao kompaniju da ga vrati na čelo Nvidije.

Nakon što je u ponedeljak ujutru direktno razgovarao sa članovima upravnog odbora, Tramp je na društvenoj mreži Truth Social objavio da su "zemlji potrebni Džensenovo vođstvo u Nvidiji kako bi se obezbedili uspeh i prosperitet ne samo kompanije, već i američke ekonomije".

Akcije Nvidije potom su skočile za više od 30 odsto, čime je kompanija praktično nadoknadila gotovo sve gubitke nastale od kada je Huang pre dve nedelje otkrio svoju ljubavnu vezu.

Tramp slavi povratak Huanga: "Investitori treba da budu veoma srećni"

Na pitanje da li je pad vrednosti akcija imao ikakve veze sa njegovim zalaganjem za Huangov povratak, Tramp je odgovorio:

"Verovatno jeste, ali je dugoročni uticaj bio važniji."

"Veoma, veoma sam srećan što su kompanija i upravni odbor imali hrabrosti da urade pravu stvar", rekao je Tramp za CNBC.

"Trpeli su dve nedelje. Kompanija je mnogo pretrpela", dodao je.

Međutim, na pitanje da li ovakva odluka znači da je Huang postao "prevelik da bi propao", Tramp je odgovorio odrično.

Nazvao ga je "briljantnim čovekom" i poručio da ga Amerika želi na svojoj strani.

"Investitori treba da budu veoma srećni", izjavio je Tramp, ponovivši pritom svoju neutemeljenu tvrdnju da su pobede demokrata na izborima za Kongres doprinele gubicima na Volstritu.

"Počastvovan sam što se vraćam u Nvidiju i što ću predvoditi jednu od najvažnijih tehnoloških kompanija na svetu na početku nove industrijske revolucije", naveo je Huang u saopštenju objavljenom u ponedeljak.