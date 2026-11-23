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Premijeri zemalja Višegradske grupe (V4) - Poljske, Češke, Mađarske i Slovačke, uz Austriju, ocenili su da je najnoviji predlog budžeta Evropske unije za period od 2028. do 2034. godine, koji je predstavio predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, neprihvatljiv, saopšteno je danas nakon sastanka u Bratislavi.

Slovački premijer Robert Fico izjavio je da su se lideri pet zemalja saglasili da je predlog neprihvatljiv i da je pred pregovaračima još dug put do postizanja dogovora, navodi Rojters.

"Mogu da kažem u ime svih nas pet da predlog koji je gospodin Košta predstavio u subotu za nas nije prihvatljiv", rekao je Fico.

On je naveo da će četiri članice Višegradske grupe nastupati zajednički tokom pregovora, uz insistiranje na očuvanju sredstava za kohezione fondove namenjene siromašnijim regionima i podršku poljoprivredi.

Poljski premijer Donald Tusk poručio je da neće prihvatiti nijednu verziju budžeta koja bi dovela do rasta cena energenata, ozbiljnih socijalnih troškova ili slabljenja odbrambenih kapaciteta Poljske i drugih zemalja na istočnom krilu NATO-a.

Češki premijer Andrej Babiš ocenio je da je predlog "apsolutno neprihvatljiv", navodeći da se protivi tome što je, prema njegovom mišljenju, državama članicama namenjen nedovoljan deo budžeta u odnosu na sredstva koja bi bila izdvojena za centralizovane programe.

Babiš je takođe zatražio da se finansiranje Ukrajine izdvoji iz višegodišnjeg budžeta EU.

Mađarski premijer Peter Mađar ponovio je u Bratislavi da Budimpešta ne prihvata povezivanje finansiranja Ukrajine sa sedmogodišnjim budžetom EU, niti da takvo finansiranje postane obaveza.

Budžet EU predstavlja osnovni instrument finansiranja politika Unije, od podrške poljoprivrednicima do razvoja novih tehnologija, industrije i istraživanja, u uslovima konkurencije sa Kinom i Sjedinjenim Američkim Državama.

Košta je predložio smanjenje nacrta budžeta Evropske komisije za 40 milijardi evra, na ukupno 1.582 milijarde evra za sedmogodišnji period, u odnosu na predlog koji je irsko predsedavanje EU predstavilo u oktobru.

Predlog je naišao na kritike i među zemljama koje su neto uplatioci i među onima koje su korisnici evropskih sredstava.

Nemačka, najveći neto uplatilac u budžet EU, smatra da je predloženi iznos i dalje previsok, dok su primedbe iznele i Francuska i glavni pregovarač Evropskog parlamenta za budžetska pitanja.

Lideri EU razmatraće Koštin predlog na vanrednom samitu 26. i 27. novembra, sa ciljem da se približe stavovi zemalja koje uplaćuju više sredstava u zajednički budžet od onoga što iz njega dobijaju i država koje su neto korisnici, kako bi dogovor bio postignut u decembru.