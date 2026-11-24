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Administracija američkog predsednika Donalda Trampa uvela je nove sankcije povezane sa Iranom, koje obuhvataju desetine pojedinaca i pravnih lica, u okviru pojačanih napora Vašingtona da izoluje Iran od globalne ekonomije i razbije njegove mreže za zaobilaženje finansijskih sankcija, saopštilo je danas Ministarstvo finansija SAD.

Mreža za borbu protiv finansijskog kriminala pri američkom Ministarstvu finansija (FinCEN) objavila je i analizu u kojoj se navodi da je od januara 2025. do avgusta 2026. godine evidentirano gotovo 15 milijardi dolara finansijskih transakcija koje bi mogle da budu povezane sa iranskim paralelnim bankarskim sistemom, prenosi Rojters.

Nove sankcije obuhvataju desetine iranskih menjačnica i fiktivnih kompanija koje omogućavaju odvijanje iranske spoljne trgovine, uključujući firme sa sedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Turskoj i Hongkongu, kao i ključne pojedince povezane sa njihovim poslovanjem.

"Iranska ekonomija je na kolenima, a njeni lideri su u panici", izjavio je američki ministar finansija Skot Besent, dodajući da će Vašington nastaviti da razbija ilegalne finansijske mreže Irana.

Foto: Markus Schreiber/AP

Na udaru iranski paralelni bankarski sistem

Prema navodima američkog Ministarstva finansija, iranski paralelni bankarski sistem nadgleda Centralna banka Irana, a oslanja se na desetine menjačnica i kompanija povezanih sa bankama, koje upravljaju mrežama za izbegavanje sankcija.

U izveštaju FinCEN-a navodi se da je obim potencijalno povezanih finansijskih aktivnosti smanjen između januara i avgusta, što bi moglo da ukazuje na delimično narušavanje sposobnosti Irana da održava takve mreže, navodi agencija.

Ipak, te finansijske veze i dalje su prisutne, posebno u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Hongkongu i Singapuru, a obuhvataju kompanije iz sektora nafte, pomorskog transporta i investicija.