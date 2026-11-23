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Saveznici u NATO-u napravili su grešku time što nisu primili Ukrajinu u Alijansu 2008. godine, izjavio je u ponedeljak, 23. novembra, nemački kancelar Fridrih Merc, ocenivši da do ruske invazije punog obima možda nikada ne bi došlo da je Kijev postao član NATO-a.

Merc je to rekao tokom zajedničke konferencije za novinare sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u Berlinu, odgovarajući na pitanje o izgledima Ukrajine za članstvo u Alijansi, prenosi Radio Sloboda.

"Mislim da smo danas, kada se osvrnemo na prošlost, svi svesni te greške", rekao je Merc, dodajući da bi ruska invazija punog obima verovatno bila izbegnuta da je Ukrajina postala članica NATO-a.

Na samitu u Bukureštu u aprilu 2008. godine, saveznici su odbacili predlog koji su podržavale SAD da se Ukrajini i Gruziji odobri Akcioni plan za članstvo, odnosno formalni put ka pristupanju Alijansi, iako su istovremeno saopštili da će obe zemlje jednog dana postati članice NATO-a.

1/4 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: Michael Probst/AP, RONALD WITTEK/EPA

Nemačka i Francuska bile su među članicama koje su se protivile tom planu, strahujući da bi on mogao da pogorša odnose sa Moskvom, prenosi Radio Sloboda.

Merc podržava ponovno otvaranje rasprave o članstvu Ukrajine

Na istoj konferenciji za novinare, Merc je izrazio podršku francuskom predsedniku Emanuelu Makronu, koji je u četvrtak, 19. novembra, u Berlinu pozvao na ponovno otvaranje rasprave o pristupanju Kijeva NATO-u.

Merc je francuski stav opisao kao logičan i dosledan, navodeći da je u skladu sa vrstom bezbednosnih garancija koje su potrebne Ukrajini.

1/4 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridirh Merc obraća se nakon poraza njegove CDU na izborima u pokrajini Meklenburg-Zapadna Pomeranija Foto: Youtube Printscreen

Nakon završetka rata, prema Mercovim rečima, Ukrajina bi trebalo da dobije zaštitu uporedivu sa onom koju pruža član 5 NATO-a, odnosno odredba o kolektivnoj odbrani Alijanse. Takve garancije bile bi, prema njegovom mišljenju, gotovo ravne samom članstvu.

Od takvih garancija korist bi imala i čitava Evropa, imajući u vidu vojne i hibridne pretnje koje predstavlja Rusija, dodao je Merc.

"Suočen sa maksimalističkom prirodom ruskog stava, smatram da moramo ponovo da otvorimo pitanje pristupanja Ukrajine NATO-u", izjavio je tada Makron, dok je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ponovio da članstvo u NATO-u ostaje najbolja bezbednosna garancija kako za Ukrajinu, tako i za ostatak Evrope.

Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov odbacio je 20. novembra ideju o pružanju bezbednosnih garancija Ukrajini po uzoru na član 5 NATO-a, ocenivši je kao neprihvatljivu.

U međuvremenu, specijalni američki izaslanik Džared Kušner izjavio je u nedelju, 22. novembra, da je američki predsednik Donald Tramp spreman da razmotri pružanje bezbednosnih garancija Ukrajini po uzoru na član 5 NATO-a, napominjući da bi takve garancije morale da budu dogovorene u okviru šireg posleratnog bezbednosnog aranžmana za Evropu.

Foto: Jacquelyn Martin/AP

Saveznici i dalje podeljeni

Tokom iste konferencije za novinare, Rute je izjavio da dugogodišnji stav NATO-a, prema kojem bi Ukrajina jednog dana trebalo da postane članica Alijanse, ostaje nepromenjen.

Međutim, ranije u ponedeljak, tokom obraćanja Parlamentarnoj skupštini NATO-a, priznao je da među saveznicima trenutno ne postoji jednoglasnost o prijemu Kijeva, prenosi Radio Sloboda.

Rute je takođe upozorio da bi formiranje zasebne evropske vojske, paralelno sa NATO-om, moglo da dovede do preklapanja komandnih struktura i potencijalno uspori odgovor na ruski napad dovoljno dugo da Moskva zauzme Roterdam.

"Svi smo na istočnom krilu", rekao je Rute, navodeći da bi najnovijim ruskim raketama bilo potrebno svega oko pet minuta više da pogode Lisabon, Rim ili Hag nego Talin, Varšavu ili Helsinki.

Njegove izjave dolaze u trenutku rastućih tenzija između Moskve i Evrope, između ostalog i zbog navodnih ruskih hibridnih napada.

Obraćajući se na daljinu učesnicima iste sednice, Zelenski je izjavio da je Ukrajina već "u praksi" deo zapadnog bezbednosnog sistema, iako to još nije formalno.