Si Đinping čestitao Međunarodni dan solidarnosti sa palestinskim narodom
Kineski predsednik, Si Đinping, uputio je čestitku povodom sastanka Ujedinjenih nacija održanog u ponedeljak, na kojem je obeležen Međunarodni dan solidarnosti sa palestinskim narodom.
U čestitki je istakao da je palestinsko pitanje u središtu problema na Bliskom istoku. Trenutne tenzije u regionu ne bi trebalo da skrenu pažnju međunarodne zajednice sa palestinskog pitanja. Ključno je da se njegovo rešavanje usmeri ka pravcu koji podrazumeva rešenje o dve države i podstakne obnavljanje mirovnih pregovora između Palestine i Izraela.
„Treba slediti princip ‘Palestinci upravljaju Palestinom’ u upravljanju Zapadnom obalom i posleratnoj obnovi Gaze, kao i protiviti se svim postupcima kojima se na štetu Palestine prisvaja teritorija. Međunarodna zajednica treba da pretvori konsenzus i obećanja o podršci Palestini u konkretne akcije, da doprinese trajnom prekidu vatre u Gazi i zaštiti bezbednost civila“, poručio je Si.
Si je takođe naglasio da „pravda zavisi od srca ljudi i da pravda ne sme izostati“. Kina dosledno i čvrsto podržava pravednu borbu palestinskog naroda za ostvarivanje njegovih legitimnih nacionalnih prava.
„Kina će nastaviti da, zajedno sa svim državama međunarodne zajednice koje vole mir i zalažu se za pravdu, na osnovu međunarodnog prava i sa ciljem postizanja sveobuhvatnog rešenja, praktično doprinosi brzom, pravednom i trajnom rešavanju palestinskog pitanja, unapređenju dugoročne stabilnosti Bliskog istoka i svetskom miru, stabilnosti, razvoju i prosperitetu“, istakao je Si Đinping.
Kineska medijska grupa