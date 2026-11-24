Kineski predsednik, Si Đinping, uputio je čestitku povodom sastanka Ujedinjenih nacija održanog u ponedeljak, na kojem je obeležen Međunarodni dan solidarnosti sa palestinskim narodom.

U čestitki je istakao da je palestinsko pitanje u središtu problema na Bliskom istoku. Trenutne tenzije u regionu ne bi trebalo da skrenu pažnju međunarodne zajednice sa palestinskog pitanja. Ključno je da se njegovo rešavanje usmeri ka pravcu koji podrazumeva rešenje o dve države i podstakne obnavljanje mirovnih pregovora između Palestine i Izraela.

„Treba slediti princip ‘Palestinci upravljaju Palestinom’ u upravljanju Zapadnom obalom i posleratnoj obnovi Gaze, kao i protiviti se svim postupcima kojima se na štetu Palestine prisvaja teritorija. Međunarodna zajednica treba da pretvori konsenzus i obećanja o podršci Palestini u konkretne akcije, da doprinese trajnom prekidu vatre u Gazi i zaštiti bezbednost civila“, poručio je Si.