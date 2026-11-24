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Američki predsednik Donald Tramp podržao je povratak Džensena Huanga na čelo "Nvidije", koji je američki tehnološki gigant u proizvodnji čipova juče objavio svega 11 dana nakon njegove ostavke i upornog odbijanja upravnog odbora da oprosti izvršnom direktoru, osramoćenom navodnom vezom sa kineskim špijunkom i još dve vanbračne afere, ukljućujući i unutar kompanije.

Skaj njuz navodi da i Tramp i "Nvidija" sada odbacuju zabrinutost u vezi sa nacionalnom bezbednošću kada je je u pitanju Huang.

Stari-novi šef "Nvidije" se juče i fizički vratio u kompaniju gde je dočekan ovacijama zaposlenih koji su skandirali njegovo ime, barem sudeći po snimcima na internetu.

"Volimo te, Džensene"

U klipu objavljenom na društvenoj mreži X čuje se i obećanje koje Huang izgovara nakon što su ovacije splasle.

- U drugom pokušaju ću biti bolji izvršni direktor - kazao je Huang, dok se čulo kako neki od zaposlenih viču "Volimo te, Džensene".

Iako Tramp nije pomenuo povratak Huanga na čelo "Nvidije" tokom govora na sinoćnjem događaju u Vašingtonu, odgovorio je na pitanje u vezi sa tim tokom intervjua za CNBC koji je emitovan noćas.

"Garantujem da bi mu Kina dala šta god poželi"

Na pitanje da li Huangova veza sa ženom za koju se tvrdi da ima veze sa kineskom obaveštajnom službom predstavlja pretnju po nacionalnu bezbednost SAD, Tramp je rekao da bi "veća pretnja bio gubitak moždane moći nekoga poput Džensena".

- To bi bila pretnja, za mene bi to bila daleko veća pretnja. Džensen bi mogao sledećim avionom da ode u Kinu, a garantujem vam da bi mu dali šta god poželi - poručio je Tramp.

1/5 Vidi galeriju Izvršni direktor "Nvidije" Džensen Huang i američki predsednik Donald Tramp Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP, Evan Vucci/AP

On je kazao da je "dugo" razgovarao sa kineskim predsednikom o Huangu tokom njihovih susreta krajem prošle nedelje na samitu APEC u Šendženu i trilateralnom samitu koji je usledio.

- Znam koliko je Kina dobra... i rekao sam nekolicini ljudi, znate, znam šta predsednik Si misli jer bih i ja razmišljao u fazonu "zašto ne bismo napravili dogovor sa Džensenom?" Predsednik Si je govorio da je (Huang) najbriljantniji na svetu kada je u pitanju biznis - rekao je Tramp.

1/11 Vidi galeriju Džensen Huang, izvršni direktor tehnološle kompanije "Nvidija" koja proizvodi čipove Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA, Julia Demaree Nikhinson/AP

Trampovi brokeri kupovali akcije "Nvidije"

Visokopozicionirani zvaničnici Demokratske partije prethodno su optužili republikanca Trampa da je u slučaju Huanga stavio sopstvene finansijske interese ispred nacionalne bezbednosti SAD.

Skaj njuz prenosi da je objavljen i najnoviji izveštaj o finansijama šefa Bele kuće, koji je dostupan na sajtu Kancelarije za vladinu etiku (OGE) od pre nekoliko dana.

1/4 Vidi galeriju Alis Huang i Džensen Huang Foto: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia, Brendon Cook/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

On pokazuje da su Trampovi brokeri na berzi izvršili više transakcija akcijama "Nvidije" tokom septembra ove godine.

Zabeležena je kupovina akcija u vrednosti od 100.001 do 250.000 dolara na dan 2. septembra, dok je još jedna kupovina akcija ove kompanije u vrednosti od 1.001 do 15.000 dolara obavljena nedelju dana kasnije.

1/7 Vidi galeriju Šef Nvidije Džensen Huang sa suprugom Lori Huang Foto: Jacquelyn Martin/AP, Jordan Strauss/Invision, Alex Brandon/AP

Nakon toga zabeležena je manja prodaja akcija u vrednosti od 1.001 do 15.000 dolara 24. septembra.

U sličnom izveštaju objavljenom prošlog meseca - koji je pokazao transakcije na berzi za avgust ove godine - Trampovi računi su pokazali kupovine akcija "Nvidije" vredne čak 1,56 miliona dolara.

Foto: Mehaniq/Shutterstock

Takođe je registraovana i prodaja vredna do milion dolara.

1/15 Vidi galeriju Trilateralni samit Si Đinpinga, Donalda Trampa i Vladimira Putina, predsednika Kine, SAD i Rusije, na marginama samita APEC u Šendženu Foto: Mark Schiefelbein/AP

Povratak Huanga na čelo "Nvidije" doneo je skok vrednosti akcija kompanije i jačanje berzi u Aziji i SAD.