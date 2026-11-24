Zemljotres od 5,3 Rihtera pogodio Nepal
Planeta
SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO NEPAL! Potres od 5,3 Rihtera registrovan na dubini od deset kilometara
- Zemljotres jačine 5,3 stepena Rihterove skale pogodio je nepalsku provinciju Koši, saopštio je EMSC.
- Potres je registrovan na dubini od deset kilometara, prenosi Rojters.
- Za sada nema informacija o povređenima i pričinjenoj šteti.
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Zemljotres jačine 5,3 stepena Rihterove skale pogodio je provinciju Koši u Nepalu.
To je danas objavio Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Potres se dogodio na dubini od deset kilometara, preneo je Rojters.
Za sada nema informacija o povređenima i pričinjenoj šteti.
(Kurir.rs/Tanjug)
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