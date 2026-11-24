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Nekoliko ruskih borbenih aviona ušlo je jutros u južnokorejsku zonu identifikacije protivvazdušne odbrane (KADIZ) iznad Istočnog mora, nakon čega su je napustili, što je navelo Seul da podigne borbene avione i izda kratkotrajno upozorenje na ostrvu Uleung, saopštila je južnokorejska vojska.

Združeni generalštab Južne Koreje naglasio je da ruske letelice nisu narušile vazdušni prostor zemlje, čime je ispravljena prethodna informacija Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je u hitnom obaveštenju navelo da su avioni ušli u južnokorejski vazdušni prostor, preneo je Jonhap.

Ruski avioni približili su se ostrvu Uleung, a južnokorejska vojska, koja je pratila njihovo kretanje pre ulaska u KADIZ, angažovala je borbene avione radi izvođenja taktičkih manevara u slučaju nepredviđenih okolnosti.

Zvaničnik Združenog generalštaba rekao je da su ruski avioni leteli veoma blizu južnokorejskog vazdušnog prostora, ali da su se udaljili ka Istočnom moru nakon što je vojska preduzela odgovarajuće mere.

Južnokorejsko Ministarstvo odbrane najavilo je da će pozvati ruskog diplomatu iz ambasade u Seulu i uložiti zvaničan protest.

Zastava Juzne Koreje sa mapom Foto: Shutterstock

Zbog prvobitne dojave o vazdušnoj opasnosti, građani su putem mobilnih telefona pozvani da se evakuišu u podzemna skloništa.

Upozorenje je ukinuto tri minuta kasnije, nakon što su ruski avioni napustili područje.

Lokalne vlasti pokrajine Severni Gjongsang, u čijoj je nadležnosti ostrvo Uleung, potom su poslale obaveštenje o ukidanju upozorenja, ali su ruske avione greškom označile kao moguće severnokorejske letelice.

Ispravka je poslata oko 40 minuta kasnije.