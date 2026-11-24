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Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da ta zemlja neće prihvatiti da se finansiranje Ukrajine povezuje sa sedmogodišnjim budžetom Evropske unije.

Takođe je izrazio sumnju u svrsishodnost samita EU, koji počinje u četvrtak u Briselu, ocenjujući da su sastanci zakazani za četvrtak i petak nepotrebni ukoliko prethodno ne dođe do približavanja pregovaračkih pozicija.

Govoreći o predlogu budžeta EU za period 2028-2034. godine, koji je predstavio predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, Mađar je rekao da ga ne smatra osnovom za pregovore.

Dodao je da Mađarsku ne pritiska vreme, jer je, nakon godina bez sredstava iz fondova EU za vreme prethodne vlade, dobila 16 milijardi evra koje treba da iskoristi.

Mađar je istakao da ostale članice EU moraju da uzmu u obzir specifične okolnosti zemalja srednje Evrope, koje su, kako je naveo, izloženije posledicama rata u Ukrajini, migracionom pritisku i visokim cenama energenata.

Učesnici sastanka saglasili su se da je teško govoriti o evropskoj konkurentnosti dok su cene energenata visoke, rekao je Mađar.

1/4 Vidi galeriju Peter Mađar i Volodimir Zelenski na EU samitu Foto: PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

On je podržao inicijativu Češke za reviziju evropskog sistema trgovine emisijama (ETS) i odlaganje primene sistema ETS2, navodeći da zemlje V4 ne dovode u pitanje klimatske ciljeve, ali ne prihvataju dodatne troškove za stanovništvo i transportni sektor bez nadoknade.

Kada je reč o migracijama, Mađar je rekao da se zemlje V4 i Austrija zalažu za strog i dosledan pristup.

Podsetio je da je Mađarska od 2015. godine izdvojila milijarde evra za zaštitu svoje južne granice, ističući da bi doprinos zemalja koje štite spoljne granice EU trebalo uzeti u obzir prilikom utvrđivanja budžeta.

On je ocenio da je zajednički stav o konkurentnosti srednje Evrope dobra polazna tačka za saradnju, podsećajući da Višegradsku grupu čini 65 miliona ljudi.

Mađar je poručio da Mađarska neće snositi posledice loših socijalnih i političkih odluka drugih članica EU, ali da će u pregovorima biti konstruktivna.