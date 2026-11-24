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Američki predsednik Donald Tramp zaradio je 15 miliona dolara na razlici u ceni akcija "Nvidije" koje poseduje, nakon odluke tehološkog giganta u proizvodnji čipova da vrati na funkciju izvršnog direktora Džensena Huanga, osramoćenog navodnom vezom sa kineskim špijunkom i još dve vanbračne afere, ukljućujući i onu unutar kompanije.

To je objavio Fajnenšel tajms koji navodi da je vrednost Trampovog udela u deonicama "Nvidije" porasla za tu sumu nakon što je cena akcija kompanije skočila po Huangovom jučerašnjem povratku na čelo kompanije.

Tramp u sinoćnjem intervjuu za CNBC nije krio sopstveno blisko učešće u odluci o ponovnom zapošljavanju uanga u "Nvidiji".

- Razgovarao sam sa njima, dozvolite mi da to tako kažem. Ubedio sam ih... Ja sam sklopio dil - kazao je Tramp.

Finansijski podaci o akcijama koje poseduje predsednik SAD pokazuju da je on možda držao i do 370.000 deonica "Nvidije" zaključno sa 30. septembrom.

1/5 Vidi galeriju Izvršni direktor "Nvidije" Džensen Huang i američki predsednik Donald Tramp Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP, Evan Vucci/AP

Nakon naglog pada poslednjih nedelja, akcije kompanije su skočile za više od 30 odsto nakon vesti o Huangovom povratku.