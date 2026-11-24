TRAMP ZARADIO 15 MILIONA DOLARA NA SKOKU AKCIJA "NVIDIJE"! Predsednik Amerike ne krije da je "ubedio" kompaniju da vrati Huanga za direktora: Ja sam sklopio dil
- Donald Tramp je, prema Fajnenšel tajmsu, zaradio 15 miliona dolara na rastu akcija Nvidije nakon povratka Džensena Huanga na mesto izvršnog direktora.
- Tramp je u intervjuu za CNBC rekao da je razgovarao sa kompanijom i da je 'sklopio dil' oko Huangovog povratka.
- Akcije Nvidije skočile su za više od 30 odsto, a Tramp je, prema podacima, mogao da drži do 370.000 deonica.
Američki predsednik Donald Tramp zaradio je 15 miliona dolara na razlici u ceni akcija "Nvidije" koje poseduje, nakon odluke tehološkog giganta u proizvodnji čipova da vrati na funkciju izvršnog direktora Džensena Huanga, osramoćenog navodnom vezom sa kineskim špijunkom i još dve vanbračne afere, ukljućujući i onu unutar kompanije.
To je objavio Fajnenšel tajms koji navodi da je vrednost Trampovog udela u deonicama "Nvidije" porasla za tu sumu nakon što je cena akcija kompanije skočila po Huangovom jučerašnjem povratku na čelo kompanije.
Tramp u sinoćnjem intervjuu za CNBC nije krio sopstveno blisko učešće u odluci o ponovnom zapošljavanju uanga u "Nvidiji".
- Razgovarao sam sa njima, dozvolite mi da to tako kažem. Ubedio sam ih... Ja sam sklopio dil - kazao je Tramp.
Finansijski podaci o akcijama koje poseduje predsednik SAD pokazuju da je on možda držao i do 370.000 deonica "Nvidije" zaključno sa 30. septembrom.
Nakon naglog pada poslednjih nedelja, akcije kompanije su skočile za više od 30 odsto nakon vesti o Huangovom povratku.
Uskoro opširnije...
(Kurir.rs/The Financial Times/Sky News/Preveo i priredio: N. V.)