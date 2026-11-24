Potera u Istanbulu za životinjom za koju se veruje da je lavica

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Dvadesetčetvoročasovna potraga za lavom u predgrađu Istanbula, koja je izazvala paniku među meštanima, neočekivano je završena kasno sinoć. Turske vlasti su objavile da lavice nigde nema.

Guverner Istanbula mobilisao je timove stručnjaka za zaštitu životinja, policiju i specijalne vojne jedinice nakon što je životinja navodno identifikovana kao lavica. Objavljena su čak i dva video snimka životinje kako luta po elitnom istanbulskom naselju Uskumrukoj.

Stanovnicima je savetovano da ne napuštaju svoje domove, a vlasti su zatvorile pristup Beogradskoj šumi, koja se prostire na 54 kvadratna kilometra severno od Istanbula. Međutim, vlasti su sinoć promenile svoju početnu tvrdnju i rekle da su analizirale nove video snimke koji pokazuju da životinja "nije lav niti bilo koja druga vrsta velike mačke".

Zbunjeni građani

"Područje je pretraživano iz vazduha dronom opremljenim termalnim kamerama, kao i sa zemlje, gde su bili raspoređeni naši timovi. Postavljeni su i mamci i kamere sa senzorima pokreta. Pretraga na terenu nije dala nikakve konkretne dokaze o prisustvu lava u tom području", navodi se u saopštenju.

Iznenadni preokret događaja zbunio je mnoge građane, koji se sada pitaju koju su životinju vlasti pomešale sa lavom. Neki pretpostavljaju da je u pitanju bio veliki pas, dok su drugi podsmevajući objavili video snimke domaćih mačaka na društvenim mrežama, pitajući se da li je to tražena lavica.