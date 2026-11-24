Starac (74) sa Alchajmerom preživeo 11 dana sam u džungli u Amazonu

Slušaj vest

Stariji muškarac sa Alchajmerovom bolešću koji je proveo 11 dana sam u amazonskoj prašumi oporavlja se u bolnici u brazilskom gradu Makapa. Spasilački timovi objavili su detalje o tome kako je preživeo.

Žanarina Fereiru dos Santosa (74) pronašli su u petak čuvari parka i volonteri u gustom delu prašume oko 16 kilometara od grada na severoistoku Brazila.

Potraga i spasavanje

Dos Santos je preživeo u džungli jedući bobice i pijući izvorsku vodu. Spavao je na improvizovanim krevetima koje je napravio od lišća asai palme. "Kada je bio mlađi, radio je u prašumi, pa je znao kako da se kreće", rekao je Anijel Kardoso, čuvar parka koji je bio uključen u potragu.

Kardoso i grupa volontera pridružili su se potrazi u petak. Uspeli su da ga lociraju nakon što su uočili njegove tragove i shvatili da se kreće u krugovima. Dok su pratili tragove, naišli su na krevet od lišća koji je bio star najmanje četiri dana. Kasnije su pronašli još jedan krevet sa lišćem koje je izgledalo sveže. "Tada smo shvatili da je možda živ i blizu", rekao je Kardoso.

Spasioci su pronašli Dos Santosa u gustoj vegetaciji. Sedeo je bos, noseći samo donji veš. "Nije mogao da govori, više nije mogao da hoda i bio je veoma žedan", dodao je Kardoso.

Složena operacija spasavanja

Potraga je počela dan nakon što je nestao, a u njoj su učestvovali članovi porodice, volonteri i timovi javne bezbednosti. Svi su se suočili sa teškim uslovima u šumi. Vatrogasci i specijalizovani timovi pretraživali su područje peške, a koristili su i helikoptere, dronove i termovizijske kamere.

Kako su dani prolazili bez vesti, njegova unuka je apelovala na volontere i vlasti na društvenim mrežama da ne odustaju od potrage.

Izvlačenje Dos Santosa iz šume bilo je izuzetno izazovno. Zbog guste vegetacije, poplavljenih područja i močvarnog tla, nije mogao da hoda čak ni uz pomoć. Spasioci su improvizovali nosila od konopaca i nosili ga kroz nepristupačan teren.

Olakšanje nakon otkrića

Kardoso je objasnio da je čovek izašao iz svoje kuće na ivici prašume dok su mu rođaci bili u poseti kod komšije. Naglasio je da je pronalazak Dos Santosa doneo veliko zadovoljstvo, jer je pre dva meseca u blizini Makapa nestao još jedan čovek. Spasioci su ga pronašli mrtvog.

"Ovog puta, hvala Bogu, uspeli smo da spasemo ovog čoveka", zaključio je Kardoso.