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Majka je krvlju nacrtala satanistički simbol na glavi svoje bebe samo nekoliko sati pre nego što je dečak preminuo sa tragovima narkotika u organizmu.

Džoana Li (36) iscrtala je obrnuti krst na glavi malog Alistera Džeka fon Lija, a zatim je taj snimak poslala bebinom ocu. Kako prenosi Lancashire Live, ona je tvrdila da je to bila samo šala na račun članova porodice koji su odbijali da krste dete.

Svega nekoliko sati kasnije, ekipe hitne pomoći pozvane su u njen dom u Padihamu u Engleskoj, gde su je zatekle kako pokušava da reanimira beživotnog dečaka. Alister je hitno prevezen u bolnicu, ali lekari nisu uspeli da mu spasu život i ubrzo je proglašen mrtvim.

Obdukcijom nije utvrđen tačan uzrok smrti, ali su toksikološke analize pokazale prisustvo kokaina i pregabalina – leka koji se koristi za lečenje epilepsije i anksioznosti – koje je beba unela putem majčinog mleka.

Džoana Li je osuđena na dve godine zatvora nakon što je priznala krivicu za okrutnost prema svom sinu.

1/4 Vidi galeriju Džoana Li (36), svojoj bebi krvlju ucrtala obrnuti krst na glavi Foto: Lancashire Police, Društvene Mreže

Beba ostavljena dva sata u automobilu po vrućini

Tokom suđenja pred Krunskim sudom u Prestonu izneto je da se majka satima pre Alisterove smrti, 9. avgusta 2022. godine, ponašala krajnje neuračunljivo.

Nadzorne kamere zabeležile su kako više puta prilazi crnom "folksvagen golfu" parkiranom ispred kuće i vraća se nazad, da bi kasnije sela za volan u očigledno alkoholisanom ili drogiranom stanju, i to sa izduvanom gumom.

Grupa mladića primetila je da je beba ostavljena sama u automobilu po vrućini. Kada su se suočili sa majkom, ona je zaplitala jezikom i ponašala se čudno, kao da je pod dejstvom alkohola ili droge.

Sudu je predočeno da je Alister bio vezan u auto-sedištu puna dva sata, dok je jedan od komšija tokom cele večeri čuo "urlanje".

Alister Džek fon Li Foto: Društvene Mreže

Mreža laži pala pred snimcima kamera

Nakon hapšenja, Džoana Li je pokušala da se izvuče nizom laži, tvrdeći čak da je neko mogao da sipa nešto u Alisterovo mleko.

Tek kada su joj pokazani snimci sa nadzornih kamera iz automobila, priznala je da je "sigurno bila u haosu".

"Čini mi se da vaše stalno menjanje iskaza pokazuje nespremnost da se suočite sa sopstvenim postupcima i prihvatite da je vaša briga o malom sinu pala na kriminalno nizak nivo", poručio joj je sudija Robert Altam.

"Lagali ste i umanjivali svoju odgovornost u svakoj fazi, pokušavajući da okrivite sve osim sebe. Te laži su bile sebične i uporne, a odustali ste od njih tek pred neoborivim dokazima".

Džoana Li (36) Foto: Društvene Mreže

"Bebe nisu igračke za ponižavanje"

Toksikološki nalaz pokazao je da su nivoi kokaina i njegovih metabolita u krvi majke i deteta odgovarali rekreativnoj upotrebi. Ipak, kako je dejstvo ove droge na malu decu nepredvidivo, patolog nije mogao da potvrdi direktan uzrok smrti. U obdukcionom nalazu je, međutim, naglašeno da intoksikacija povećava rizik od sindroma iznenadne smrti odojčeta (SIDS).

Džoana Li se izjasnila krivom za zlostavljanje, napuštanje i zanemarivanje deteta na način koji mu je naneo nepotrebnu patnju.

Prilikom izricanja presude, sudija Altam je istakao da je crtanje obrnutog krsta na bebinoj glavi predstavljalo „namerno ponižavanje“ Alistera.