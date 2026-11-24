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Iranska pevačica dobila je 74 udarca bičem nakon što je osuđena za "narušavanje javnog morala" zbog nastupa na kojem je pevala bez hidžaba.

Parastu Ahmadi (29) bičevana je u ponedeljak zbog koncerta iz 2024. godine koji je uživo prenošen na Jutjubu i postao viralan u Iranu.

U Iranu je ženama zabranjeno da same pevaju u javnosti, a zakon od njih zahteva da na javnim mestima nose hidžab i skromnu odeću.

Koncert je snimljen 11. decembra 2024. godine u karavansaraju Dajr-Gačin, istorijskom lokalitetu duž Puta svile u Iranu. Nije bilo publike uživo, ali je snimak pregledan oko 3 miliona puta.

Ahmadi je tokom nastupa nosila haljinu bez rukava i nije imala maramu na glavi. U opisu koncerta, objavljenog na njenom Jutjub kanalu, napisala je: "Želim da pevam za ljude koje volim. Ovo je pravo kojeg nisam mogla da se odreknem, odnosno pevanje za zemlju koju strastveno volim".

U junu je krivični sud u Komu osudio Ahmadi i još osam osoba za "vređanje javnog morala proizvodnjom i širenjem vulgarnog i nemoralnog sadržaja na internetu".

Bičevani i muzičari

Advokati umetnice uložili su žalbu na presudu u septembru, ali je ona odbijena. Umetnici Sohail Fagih-Nasiri, Amin Taheri i Amirali Pirnija, koji su takođe nastupali, kao i organizator koncerta Mohsen Laškari, takođe su bičevani, preneo je Juronjuz.

Pored bičevanja, svih petoro umetnika osuđeno je na dvogodišnju zabranu putovanja i dvogodišnju zabranu bavljenja umetničkim radom.