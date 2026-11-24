POZNATA PEVAČICA DOBILA 74 UDARCA BIČEM! Iranka platila stravičnu cenu za nastup bez hidžaba, brutalno kažnjeni i muzičari i organizator koncerta! (VIDEO)
- Iranska pevačica Parastu Ahmadi dobila je 74 udarca bičem zbog nastupa bez hidžaba, osuđena za narušavanje javnog morala.
- Kazna se odnosi na koncert iz 2024. koji je uživo prenošen na Jutjubu i pregledan oko 3 miliona puta.
- Bičevani su i muzičari i organizator, a svi su dobili i dvogodišnju zabranu putovanja i bavljenja umetničkim radom.
Iranska pevačica dobila je 74 udarca bičem nakon što je osuđena za "narušavanje javnog morala" zbog nastupa na kojem je pevala bez hidžaba.
Parastu Ahmadi (29) bičevana je u ponedeljak zbog koncerta iz 2024. godine koji je uživo prenošen na Jutjubu i postao viralan u Iranu.
U Iranu je ženama zabranjeno da same pevaju u javnosti, a zakon od njih zahteva da na javnim mestima nose hidžab i skromnu odeću.
Koncert je snimljen 11. decembra 2024. godine u karavansaraju Dajr-Gačin, istorijskom lokalitetu duž Puta svile u Iranu. Nije bilo publike uživo, ali je snimak pregledan oko 3 miliona puta.
Ahmadi je tokom nastupa nosila haljinu bez rukava i nije imala maramu na glavi. U opisu koncerta, objavljenog na njenom Jutjub kanalu, napisala je: "Želim da pevam za ljude koje volim. Ovo je pravo kojeg nisam mogla da se odreknem, odnosno pevanje za zemlju koju strastveno volim".
U junu je krivični sud u Komu osudio Ahmadi i još osam osoba za "vređanje javnog morala proizvodnjom i širenjem vulgarnog i nemoralnog sadržaja na internetu".
Bičevani i muzičari
Advokati umetnice uložili su žalbu na presudu u septembru, ali je ona odbijena. Umetnici Sohail Fagih-Nasiri, Amin Taheri i Amirali Pirnija, koji su takođe nastupali, kao i organizator koncerta Mohsen Laškari, takođe su bičevani, preneo je Juronjuz.
Pored bičevanja, svih petoro umetnika osuđeno je na dvogodišnju zabranu putovanja i dvogodišnju zabranu bavljenja umetničkim radom.
Advokat pevačice izjavio je za iranski list Etemad da su se Ahmadi i četiri člana njenog produkcijskog tima u ponedeljak javili pokrajinskim vlastima u Komu radi izvršenja kazni.
(Kurir.rs/Njujork Post)