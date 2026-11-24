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Evropljani insistiraju da trilateralni pregovori između Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine postanu četvorolateralni format, izjavio je danas portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov, dodajući da Rusija još ne razume kakvu bi "dodatnu vrednost" učešće evropskih predstavnika moglo da donese pregovorima.

On je napomenuo da tačni datumi za nastavak trilateralnih pregovora još nisu određeni, prenosi agencija RIA Novosti.

Postoje različita gledišta, ali Evropljani insistiraju da ovo bude format sa četiri strane, rekao je portparol ruskog predsednika.

Peskov je dodao da Rusija još ne razume kakvu bi dodatnu vrednost učešće evropskih predstavnika moglo da donese procesu pregovora.

Još uvek ne razumemo u potpunosti kakvu dodatnu vrednost bi evropsko učešće moglo da donese, kakav dodatni doprinos bi moglo dati mirovnom procesu, rekao je portparol Kremlja, odgovarajući na pitanje da li postoji dogovor u vezi sa sledećom rundom razgovora u Abu Dabiju.

Peskov je danas rekao i da datumi za sledeću rundu trilateralnih pregovora između Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine još nisu određeni.

1/6 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

Peskov je ranije za RIA Novosti rekao da će se trilateralni pregovori uskoro nastaviti, ali da nema tačnog datuma za sledeću rundu kontakata. Kasnije je dodao da Moskva trenutno razmatra Abu Dabi kao mesto održavanja sledeće runde razgovora, ali da su moguće različite opcije.

Vladimir Medinski, pomoćnik predsednika koji je predvodio rusku grupu, izjavio je nakon sastanka da je tema evropske bezbednosne arhitekture bila centralna u diskusiji, a takođe je napomenuo da su se strane dogovorile o novoj razmeni zatvorenika velikih razmera.

1/6 Vidi galeriju Trilateralni pregovori SAD-Ukrajina-Rusija u Abu Dabiju Foto: Grigory SYSOYEV / AFP / Profimedia

Peskov je danas rekao i to da ruski predsednik Vladimir Putin nije predao nikakva dokumenta o ukrajinskom rešenju predsedniku SAD Donaldu Trampu i predsedniku Kine Si Đinpingu na njihovom sastanku u Šenženu.

Ne, ne ovog puta, rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje da li je Putin predao neka dokumenta liderima Sjedinjenih Država i Kine u vezi sa ukrajinskim rešenjem i bezbednosnim garancijama.

1/15 Vidi galeriju Trilateralni samit Si Đinpinga, Donalda Trampa i Vladimira Putina, predsednika Kine, SAD i Rusije, na marginama samita APEC u Šendženu Foto: Mark Schiefelbein/AP

Sastanak između lidera Rusije, Kine i Sjedinjenih Država Vladimira Putina, Si Đinpinga i Donalda Trampa održan je 19. novembra u Šendženu, a to je bio prvi sastanak između lidera tri zemlje i trajao je 90 minuta, nakon čega su strane usvojile deklaraciju.