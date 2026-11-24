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Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani najavio je da će u petak ujutru biti podvrgnut operaciji zbog povrede Ahilove tetive koju je zadobio tokom prijateljske fudbalske utakmice sa novinarima prošle nedelje.

Mamdani je na konferenciji za novinare rekao da je operacija zakazana za petak ujutru i da će zahvat trajati nekoliko sati, prenosi ABC njuz.

"Biću odsutan od oko devet ujutru do dva popodne. Nekoliko dana ću morati da mirujem", rekao je Mamdani.

Tokom njegovog boravka na operaciji, dužnost gradonačelnika privremeno će preuzeti prvi zamenik gradonačelnika Din Fulejhan, u skladu sa zakonskom procedurom, naveo je Mamdani.

1/7 Vidi galeriju Zohran Mamdani, gradonačelnik Njujorka Foto: Richard Drew/AP, Frank Franklin II/AP, YUKI IWAMURA / POOL/AP / POOL

Gradonačelnik je ranije saopštio da je pokidao Ahilovu tetivu tokom fudbalske utakmice protiv novinara koji izveštavaju iz Gradske kuće, održane prošlog četvrtka.

Od tada se na javnim događajima pojavljuje uz pomoć štaka, sa ortopedskom čizmom na desnoj nozi.

Mamdani je rekao da se pre utakmice nije istezao i da je povredu zadobio ubrzo nakon što je postigao gol.

"Zaboravio sam da imam 35 godina", rekao je gradonačelnik Njujorka na konferenciji za novinare.