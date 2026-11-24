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SUMNJA SE DA JE TRAGEDIJA U VIJETNAMSKOJ PRESTONICI HANOJU IZAZVANA CURENJEM GASA

SUMNJA SE DA JE TRAGEDIJA U VIJETNAMSKOJ PRESTONICI HANOJU IZAZVANA CURENJEM GASA

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U eksploziji u restoranu azijske kuhinje u Hanoju, glavnom gradu Vijetnama, za koju se sumnja da je izazvana curenjem gasa, poginule su najmanje tri osobe, više od deset je povređeno, a oštećene su i okolne kuće.

Na nekim od snimaka koji su se pojavili na društvenim mrežama pominje se da je šestoro ljudi poginulo.

Lokalni mediji prenose da je snažna eksplozija u ranim jutarnjim satima razbila prozore i iščupala metalne roletne iz okvira, da su popucali zidovi i da su se krovovi od talasastog lima i nadstrešnice urušili.

U eksploziji su oštećene i obližnje kuće, a potres su osetile i susedne stambene zgrade.

1/6 Vidi galeriju Eksplozija u restoranu u Hanoju, glavnom gradu Vijetnama, veliki broj mrtvih i ranjenih Foto: Phan Nhật Anh/VNA, Nguyễn Quang Hải/VNA

Komadi šuta su razbacani po ulici.

Prema navodima medija, policija koristi uređaje za detekciju kako bi pronašla preživele, dok se hidraulične mašine koriste za podizanje betonskih ploča.

Postoji bojazan da je još ljudi zarobljeno pod ruševinama, jer je restoran bio pun u trenutku eksplozije.

Više od 14 osoba, među kojima je i jedna sa traumatskom povredom mozga, prebačeno je u bolnicu.