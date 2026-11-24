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Državna duma je na plenarnoj sednici u utorak, 24. novembra, u trećem i konačnom čitanju usvojila zakon o federalnom budžetu za period od 2027. do 2029. godine, kojim je predviđeno povećanje vojnih rashoda na najviši nivo od sovjetskih vremena, kao i smanjenje većine civilnih budžetskih stavki.

Prema dokumentu, državna kasa će sledeće godine za vojsku i nabavku naoružanja izdvojiti 17,1 bilion rubalja, što je za trećinu više nego što je predviđeno budžetom za 2026. godinu. U 2028. godini za nacionalnu odbranu biće izdvojeno još 16,6 biliona rubalja, a 2029. godine 16,3 biliona. Ukupan trogodišnji vojni budžet Kremlja tako će dostići 50 biliona rubalja, što je za 10 biliona više nego što je bilo predviđeno odgovarajućim zakonom usvojenim prošle godine.

Od početka invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, Kremlj je na vojsku i nabavku naoružanja već potrošio 58,3 biliona rubalja, odnosno 710 milijardi dolara, prema proračunima Janisa Klugea iz nemačkog Instituta za međunarodne i bezbednosne poslove.

Prema predlogu budžeta, ukupni vojni rashodi će 2027. godine dostići 75,4 biliona rubalja, odnosno 918 milijardi dolara, i premašiti vrednost zlatnih i deviznih rezervi Centralne banke Rusije (718,8 milijardi dolara). U 2028. godini mogli bi da porastu na 92 biliona rubalja, odnosno 1,1 bilion dolara prema trenutnom zvaničnom kursu Centralne banke.

Kremlj smanjuje izdvajanja za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Budžet pokazuje "nepokolebljivu posvećenost" Vladimira Putina nastavku rata protiv Ukrajine, pišu stručnjaci Instituta za proučavanje rata (ISW).

1/14 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin održao sastanak sa vojnim vrhom u Kremlju i imenovao general-majora Denisa Ljamina za novog komandanta oružanih snaga zaduženih za dronove Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin, ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR/SPUTNIK POOL

Kako bi finansirala borbena dejstva, vlada smanjuje ključne civilne budžetske rashode. Izdvajanja za podršku nacionalnoj ekonomiji biće smanjena za tri odsto, na 4,62 biliona rubalja, za stambeno-komunalni sektor za osam odsto, na 1,83 biliona rubalja, za zdravstvo za tri odsto, na 1,81 bilion rubalja, a za socijalnu podršku stanovništvu, uključujući transfere Socijalnom fondu Rusije za isplatu penzija, za šest odsto, na 6,65 biliona rubalja.

"Na svaku budžetsku rublju koja će 2027. godine biti potrošena na socijalnu politiku, zdravstvo i obrazovanje dolaziće dve rublje namenjene vojsci, policiji, Nacionalnoj gardi i specijalnim službama", konstatuje Aleksandra Prokopenko, viša naučna saradnica berlinskog Karnegijevog centra za proučavanje Rusije i Evroazije.

Smanjuju se čak i izdvajanja za socijalni sektor, upozorava ekonomista Igor Lipsic.

"Dakle, svi su zaboravili da država postoji kako bi ljudi živeli. Sada država i ljudi žive da bi ratovali i više nema nikakvih drugih ciljeva."

Rusiju čekaju veći porezi i rekordno zaduživanje

Kako bi napunila budžet, vlada će treću godinu zaredom povećati poresko opterećenje. "Porez na ekstraprofit" plaćaće kompanije koje se bave eksploatacijom zlata i proizvodnjom obojenih metala, dok će porez na dohodak građana, po stopi do 22 odsto, plaćati Rusi sa "pasivnim prihodima", uključujući prihode od bankarskih depozita. Prema proračunima Ministarstva finansija, ove mere će tokom tri godine doneti budžetu ukupno 3,7 biliona rubalja.

Uprkos tome, državna kasa će ostati u deficitu, koji će sledeće godine iznositi 5,4 biliona rubalja, 2028. godine 5,1 bilion, a 2029. godine 5,2 biliona rubalja.

Ministarstvo finansija planira da budžetsku "rupu" pokrije rekordnim zaduživanjem. Javni dug će sa ovogodišnjih 19,9 odsto BDP-a porasti na 24,4 odsto BDP-a do kraja trogodišnjeg perioda, što će biti najviši nivo u Rusiji od 2002. godine.

1/4 Vidi galeriju Vladimir Putin Rusija izbori u Rusiji Foto: Dmitry Astakhov/Pool Sputnik Government

"Država se priprema da živi sa hroničnim deficitom, istovremeno povećavajući fiskalno izvlačenje sredstava iz privrede", konstatuje Jaroslav Kabakov, direktor za strategiju kompanije Finam.

Popunjavajući budžetske rupe svim raspoloživim sredstvima, ruska vlada samo kupuje vreme, smatra Aleksandar Koljandr, direktor evropskog sektora konsultantske kompanije Eurasia Group.