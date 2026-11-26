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CEO SVET ĆE SLUŠATI PUTINA: Ruski predsednik će 10. decembra održati godišnju konferenciju za novinare
- Obraćanje će biti uživo emitovano na državnoj televiziji, nekoliko dana pre samita G20 u Majamiju, na koji ga je pozvao Donald Tramp.
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Predsednik Rusije Vladimir Putinodržaće 10. decembra svoju godišnju konferenciju za novinare i odgovarati na pitanja medija i javnosti, saopštio je danas Kremlj.
Ruski predsednik, čije će obraćanje biti uživo emitovano na državnoj televiziji, govoriće samo nekoliko dana pre samita G20 u Majamiju (14-15. decembra), na koji ga je pozvao američki predsednik Donald Tramp.
Putin još nije odgovorio da li će prisustvovati.
Kao i prethodnih godina, očekuje se da će se Putin osvrnuti i na mnoštvo lokalnih pitanja.
Konferencija ruskog predsednika organizuje se gotovo svake godine od 2001. Nije bila 2022. godine, kada je počela ruska invazija na Ukrajinu.
Kurir.rs/Beta
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