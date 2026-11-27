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Snažne oluje, obilne kiše, vetrovi i poplave pogodili su veliki deo Sjedinjenih Američkih Država tokom Dana zahvalnosti, poremetivši praznična putovanja i ostavivši više od 900.000 domaćinstava i poslovnih objekata bez električne energije, a organizatori su bili primorani da prvi put u istoriji odlože tradicionalnu paradu "Mejsi" u Njujorku.

Prema podacima sajta "PowerOutage.us", koji prati prekide u snabdevanju električnom energijom, sinoć je više od 900.000 korisnika bilo bez struje, uglavnom u državama na Istočnoj obali.

1/7 Vidi galeriju Poplave u Americi Foto: Zhang Fengguo / Xinhua News / Profimedia, Andrew Leyden / Zuma Press / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Prema podacima servisa "FlightAware", više od 2.200 lokalnih letova je kasnilo, dok je više od 400 otkazano.

Kompanija "Mejsi" odložila je paradu povodom Dana zahvalnosti za subotu zbog snažnog vetra.

Poplave na Istočnoj obali, ljude izvlačili iz automobila

Pljuskovi, vetrovi i poplave zahvatili su delove Istočne obale, a vanredno stanje proglašeno je u Nju Džersiju i pojedinim delovima Njujorka.

Meteorološka služba je izdala upozorenja na jak vetar od severne Džordžije. preko većeg dela srednjeatlantskih država, do južnog dela Nove Engleske.

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani rekao je da su spasilačke ekipe izvlačile ljude iz automobila zarobljenih u poplavnoj vodi.

Snažni vetrovi i poplave poremetili su železnički saobraćaj, oborili drveće i izazvali nestanak struje, dok se nekoliko građevinskih skela srušilo, ali nije bilo povređenih.

Poplave u Americi Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Poplave su pogodile područja od Severne Karoline do Nju Džersija zbog nadolazeće plime.

Pojedini putevi su zatvoreni, a spasilačke ekipe izvlačile su vozače iz vozila zarobljenih u vodi.

Administrator opštine Avalon u Nju Džersiju, Skot Dž. Vol, rekao je da se to mesto suočava sa jednom od najtežih poplava u svojoj istoriji, iako situacija nije uporediva sa posledicama uragana Sendi.

U obližnjem Oušen Sitiju, u Nju Džersiju, voda je dostigla dubinu od oko 30 centimetara.

Pojedini auto-putevi i mostovi bili su privremeno zatvoreni zbog nevremena.

Zatvoren tunel dug 29 kilometara

Most-tunel preko zaliva Česapik u Virdžiniji, dug gotovo 29 kilometara, bio je zatvoren nekoliko sati zbog jakog vetra, dok je put NC 12 u Severnoj Karolini, jedina saobraćajnica koja povezuje ostrvo Hateras sa kopnom, zatvoren nakon što je morska voda probila dine i poplavila kolovoz.

U Merilendu je gotovo dva miliona korisnika vodovodne mreže u okruzima Montgomeri i Prins Džordž pozvano da štede vodu zbog povremenih prekida u snabdevanju električnom energijom.

Poplave u Americi Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Policija u Baltimoru zatvorila je nekoliko ulica nakon što je olujni talas izazvao poplave u priobalnim naseljima.

Oluje su dovele i do izdavanja nekoliko kratkotrajnih upozorenja na tornada, uključujući pojavu retkog tornada jugoistočno od Sijetla, u državi Vašington.

Američki predsednik Donald Tramp proglasio je juče stanje elementarne nepogode na Floridi, kao odgovor na ranije poplave u kojima su oštećene stotine kuća i spasavani ljudi iz vode.

Upitan da li će savezna vlada pružiti pomoć zbog oluja koje su pogodile Istočnu obalu, Tramp je rekao da će to razmotriti, navodeći da postoje i zahtevi iz drugih područja.

Dok su istočne i zapadne obale bile pogođene kišom, vetrom i poplavama, obilne snežne padavine zahvatile su delove centralnih SAD.

Srušio se krov dvorane, evakuacija na Zapadnoj obali

U Sent Luisu, u Misuriju, izmereno je 18,5 centimetara snega, a u mestu Sent Dženeviv 35,5 centimetara.

U Vencvilu, takođe u Misuriju, urušio se krov ledene dvorane u kojoj se održavaju hokejaške utakmice i druge aktivnosti na ledu.

Prema navodima gradskih vlasti, objekat je bio prazan u trenutku urušavanja, oko tri sata ujutru.

U međuvremenu, rekordno visoke plime i snažni vetrovi izazvali su poplave duž pacifičke obale, od okruga Hambolt na severu Kalifornije do okruga Ventura u blizini Los Anđelesa.

Vašington tokom oluje Foto: Gent Shkullaku / Zuma Press / Profimedia

Zbog opasnosti su evakuisana pojedina područja, a Nacionalna meteorološka služba upozorila je da će se takvi uslovi zadržati i tokom petka.

Veliki talas je u sredu odneo deo pristaništa u Kaliforniji, koje je još tokom leta bilo zatvoreno nakon što su na njemu uočene pukotine.

Železnička kompanija "Amtrak" saopštila je da je zbog oštećenja pruge i podlokavanja terena izazvanog visokom plimom izmenjen red vožnje na liniji "Pasifik sarflajner".

Vozovi nisu mogli da saobraćaju kroz San Klemente, a obustavljen je i saobraćaj na deonici između Irvajna i Oušensajda, kao i na delu pruge od San Dijega preko Oušensajda do međunarodnog aerodroma u Los Anđelesu.