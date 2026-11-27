Slušaj vest

Ograničenja brzine na satelitskom komunikacionom sistemu „Staršild” ometaju operacije ukrajinskih borbenih dronova na teritoriji koju je okupirala Rusija, dovodi do velikih gubitaka letelica i primorava vojsku da otkazuje pojedine misije, rekla su za Kijev indipendent dva izvora iz ukrajinske vojske.

Ta ograničenja, uvedena još u oktobru, dodatno su pojačala tenzije između Kijeva i Vašingtona u vezi sa američkom vojnom i političkom podrškom Ukrajini, istovremeno slabeći sposobnost Ukrajine kako za napade na ruske ciljeve, tako i za odbranu od napada iz vazduha.

„Ograničenja brzine na sistemu ’Staršild’ postoje samo iznad onih delova ukrajinske teritorije koji su privremeno pod ruskom okupacijom”, rekao je jedan visoki pripadnik ukrajinske vojske.

„Očigledno je doneta politička odluka da se ometa funkcionisanje sistema u oblastima koje Rusija trenutno kontroliše”, dodao je.

Drugi pripadnik ukrajinske vojske naveo je za „Kijev indipendent” da su ova ograničenja značajno uticala na ukrajinske borbene dronove srednjeg dometa, uključujući model „Fire Point FP-2”, koji može da nosi teret do 200 kilograma i ima domet do 700 kilometara.

Prema njegovim rečima, ograničenja su dovela do izuzetno velikih gubitaka dronova tokom pojedinih borbenih misija, dok su neke druge misije u potpunosti otkazane.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je više puta pozvao SAD i kompaniju „SpaceX” Ilona Maska da ukinu ova ograničenja brzine, upozoravajući da ona ugrožavaju sposobnost Ukrajine da zaštiti svoju energetsku infrastrukturu od ruskih napada.