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Gotovo 39 miliona građana ima pravo glasa na parlamentarnim izborima u Španiji, koji bi mogli značajno da promene političku ravnotežu u zemlji i Evropi.

Premijer države, Pedro Sančez pokušava da prkosi anketama, dok glavni protivnici optužuju njegovu vladu za obmane i izdaju.

1/14 Vidi galeriju Politički skupovi uoči parlamentarnih izbora u Španiji Foto: Francisco Seco/AP, BIEL ALINO/EFE, SERGIO PEREZ/EFE, JULIO MUNOZ/EFE, FERNANDO VILLAR/EFE, Francisco Seco/AP, SERGIO PEREZ/EFE

Lideri najvećih španskih političkih stranaka održali su završne predizborne skupove uoči nedeljnih izbora, a socijalistički premijer Pedro Sančez poručio je da je uveren da može da prkosi rezultatima anketa.

- Ne mogu da zamislim da ćemo izgubiti - rekao je Sančez, fotografišući se sa pristalicama u crvenim majicama i optužujući svog konzervativnog rivala Alberta Nunjesa Feihaoa da planira koaliciju sa krajnjom desnicom.

Alberto Nunjez Feiho (Narodna partija) Foto: JULIO MUNOZ/EFE

Feihoova Narodna partija (PP) ima blagu prednost u istraživanjima javnog mnjenja. U poslednjim satima kampanje on je najpre posetio Barselonu, a potom i Sevilju, obećavajući biračima novu političku eru zasnovanu na "istini, pristojnosti i dobrom upravljanju".

Optužio je Sančeza da izbegava odgovore na ključna pitanja, među kojima su korupcija, železničke nesreće, imigracija i državni dug.

Španski socijalisti Foto: Francisco Seco/AP

Socijalistički lider predvodi jednu od malobrojnih levičarskih vlada u Evropi, a s obzirom na to da se predsednički izbori u Francuskoj održavaju za pet meseci, postoji realna mogućnost da dve najveće evropske ekonomije u kratkom vremenskom razmaku skrenu udesno.

Pravo glasa u Španiji ima gotovo 39 miliona ljudi. Iako komentatori očekuju veliku izlaznost, većina anketa ukazuje na veoma neizvesnu izbornu trku. Prema španskom izbornom zakonu, istraživanja javnog mnjenja ne objavljuju se od ponedeljka.

- Ovog puta ćemo uspeti, sigurno - poručio je Feiho pristalicama Narodne partije, aludirajući na neuspeh da pre tri godine formira vladu, uprkos tome što je njegova stranka osvojila najviše poslaničkih mesta.

Alberto Nunjez Feiho Foto: JULIO MUNOZ/EFE



"Voks" računa na gotovo dvostruko više mandata



Ukoliko ovog puta uspe da formira vladu, Feiho će to učiniti uz podršku antiimigracione stranke Voks, koju predvodi Santijago Abaskal. Završni predizborni skup te stranke održan je pred hiljadama ljudi u areni za borbu s bikovima u Valensiji, na istočnoj obali Španije.

Prostor je bio ispunjen španskim zastavama i zelenim transparentima stranke Voks, a jedan od najglasnijih aplauza večeri usledio je kada je generalni sekretar stranke pozvao na "manje burki i manje halal hrane".

Ignasio Gariga izjavio je da to ne govori iz mržnje, već iz ljubavi prema domovini.

Santijago Abaskal - Voks Foto: BIEL ALINO/EFE

Manji deo okupljenih je uzvikivao "Živeo Franko", aludirajući na nekadašnjeg diktatora Fransiska Franka, čija je smrt 1975. godine označila početak prelaska Španije u demokratiju.

Pojedini birači koji će prvi put izaći na izbore rekli su da podržavaju Voks zbog njene imigracione politike.

Osamnaestogodišnja Ledo izjavila je da događaji u Seuti tokom leta, kada je više od 70.000 migranata iz Maroka prešlo na špansku teritoriju, pokazuju da Sančez nije sposoban da kontroliše državnu granicu.

Na skup je došla sa majkom i tetkom, koja tvrdi da je Voks "najbolja stranka za prava žena".

Santijago Abaskal Foto: BIEL ALINO/EFE

"Voks" se nada da će gotovo udvostručiti broj mandata u odnosu na 33, koliko je osvojila pre tri godine. Stranka podržava politiku "nacionalnog prioriteta", odnosno davanje prednosti španskim državljanima prilikom ostvarivanja socijalnih prava, kao i takozvanu "remigraciju" stranaca za koje se smatra da ne doprinose privredi.



Žestoke rasprave o imigraciji, korupciji i stanovanju



Poslednji dan predizborne kampanje protekao je u senci televizijske debate četiri stranačka lidera, održane prethodne večeri, koja je ogolila duboku političku polarizaciju u Španiji.

Sva četiri lidera predstavila su svoja rešenja za stambenu krizu. Feiho je obećao da će Narodna partija izgraditi milion stanova za četiri godine, dok je Sančez poručio da stanovanje mora da bude pravo građana, a ne predmet spekulacija i ostvarivanja profita.

Pedro Sančez Foto: Francisco Seco/AP

Dok su konzervativci pokušavali da u prvi plan stave niz skandala koji su obeležili mandat socijalista, Sančez i njegova levičarska saveznica Ada Kolau, liderka stranke Frente Amplio (Široki front), usredsredili su se na prava žena.

Dvoje političara iskoristilo je trenutak iz televizijske debate kada je lider Narodne partije optužio Kolau i ostatak levice da su ćutali tokom poplava u Valensiji, pri čemu je kratko prislonio prst na usne.

Reč koju je upotrebio, "calladita", predstavlja umanjenicu i može se koristiti i kao način da se ženi poruči da "ćuti". Sančez je odmah reagovao i pozvao Feihaoa da pokaže "malo poštovanja", optužujući ga za seksizam.

Ada Kolau Foto: SERGIO PEREZ/EFE

Feiho je u petak pokušao da pojasni šta je želeo da kaže, optužujući Adu Kolau da je ćutala tokom "ovih godina korupcije".

Njegova odluka da završi kampanju u Sevilji bila je značajna jer šira regija Andaluzija, na jugu zemlje, ima 61 poslaničko mesto u španskom parlamentu koji broji 350 poslanika, više od bilo koje druge regije.

Andaluzijaje važna i zbog toga što njome upravlja koalicija Narodne partije i Abaskalovog Voksa. Ista takva koalicija na vlasti je i u još tri španske regije - Ekstremaduri, Aragonu i Kastilji i Leonu.

Ada Kolau Foto: SERGIO PEREZ/EFE

Feiho insistira na tome da želi da vlada sa parlamentarnom većinom, uz sporazume o podršci sa Voksom. Tvrdi da nikada nije razgovarao sa Abaskalom o tome da toj stranci prepusti ministarska mesta u budućoj vladi.

Sančez je na završnom skupu u Madridu izašao na binu zajedno sa suprugom Begonjom Gomes i obukao crvenu majicu sa natpisom "Moć naroda". Potom je pohvalio Adu Kolau i kampanju njene levičarske koalicije.

Pristalice Pedra Sančeza Foto: Francisco Seco/AP