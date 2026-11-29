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Više od 23.000 potrošača u Donjecku ostalo je bez struje zbog isključivanja 125 transformatorskih stanica u tri gradska okruga, saopštio je gradonačelnik Aleksej Kulemzin.

- U Kirovskom, Kujbiševskom i Lenjinskom okrugu bez napona je ostalo 125 transformatorskih stanica, zbog čega je bez električne energije 23.200 potrošača - napisao je on na svom Telegram kanalu, prenela je agencija RIA Novosti.

Gradonačelnik je naveo da su trenutno u toku radovi na obnavljanju snabdevanja električnom energijom.

Energetska infrastruktura u Donjecku i okolnim mestima često je na meti napada i podložna je kvarovima zbog blizine linije fronta i učestalog granatiranja.

Zbog oštećenja na elektromreži i trafostanicama u ovom gradu, lokalne komunalne službe često uvode vanredna isključenja kako bi sanirale kvarove i stabilizovale snabdevanje strujom i grejanjem.