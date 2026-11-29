DRAMATIČNA SITUACIJA NA ISTOKU UKRAJINE: Više od 23.000 ljudi ostalo bez struje u Donjecku
- Više od 23.000 potrošača u Donjecku ostalo je bez struje nakon isključenja 125 transformatorskih stanica u tri gradska okruga.
- Gradonačelnik Aleksej Kulemzin kaže da su radovi na obnavljanju snabdevanja u toku, dok je energetska mreža često na udaru napada i kvarova.
Više od 23.000 potrošača u Donjecku ostalo je bez struje zbog isključivanja 125 transformatorskih stanica u tri gradska okruga, saopštio je gradonačelnik Aleksej Kulemzin.
- U Kirovskom, Kujbiševskom i Lenjinskom okrugu bez napona je ostalo 125 transformatorskih stanica, zbog čega je bez električne energije 23.200 potrošača - napisao je on na svom Telegram kanalu, prenela je agencija RIA Novosti.
Gradonačelnik je naveo da su trenutno u toku radovi na obnavljanju snabdevanja električnom energijom.
Energetska infrastruktura u Donjecku i okolnim mestima često je na meti napada i podložna je kvarovima zbog blizine linije fronta i učestalog granatiranja.
Zbog oštećenja na elektromreži i trafostanicama u ovom gradu, lokalne komunalne službe često uvode vanredna isključenja kako bi sanirale kvarove i stabilizovale snabdevanje strujom i grejanjem.
(Kurir.rs/Tanjug)