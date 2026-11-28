Slušaj vest

Zamenik načelnika Generalštaba Oružanih snaga Irana, brigadni general Kijumars Hejdari, upozorio je da će Teheran odgovoriti na svaki novi napad, bez obzira na to iz koje zemlje bude pokrenut, a osvrnuo se i na pretnje američkog predsednika Donalda Trampa i situaciju u Ormuskom moreuzu.

Svaki izvor pretnje Iranu, bez obzira na to gde se u svetu nalazi, biće smatran legitimnim ciljem, upozorio je Hejdari, ističući da odgovor zemlje na bilo kakvu novu neprijateljsku akciju neće biti ograničen na određeno geografsko područje.

Govoreći tokom posete izložbi dokumenata povezanih sa američko-izraelskim ratovima protiv Irana, Hejdari je rekao da su iranske oružane snage potpuno spremne da odgovore na svaku neprijateljsku akciju.

Naglasio je da odgovor Irana neće biti ograničen geografskim granicama ukoliko njegovi neprijatelji ponove neprijateljske postupke.

"Ako neprijatelj napravi grešku i izvrši agresiju na našu zemlju, svaka tačka sa koje dolazi pretnja protiv nas, u bilo kojoj zemlji sveta, biće legitiman cilj za nas i taj izvor pretnje biće napadnut", rekao je on.

Iran je više puta upozoravao da će svaka vojna akcija protiv te zemlje izazvati odgovor usmeren na izvor napada, bez obzira na njegovu geografsku lokaciju.

Teheran je takođe naglašavao strateški značaj Ormuskog moreuza, upozoravajući na svaku pretnju njegovoj bezbednosti i iranskoj kontroli nad ovim vitalnim plovnim putem.

Hejdari odbacio Trampove pretnje

Visoki iranski vojni zvaničnik odbacio je i pretnje američkog predsednika Donalda Trampa i njegove pokušaje da Iranu postavlja rokove.

"To što nam Tramp pretnjama postavlja rokove znači da je izgubio razum, jer njegovi postupci i reči za nas nikada nisu bili presudni niti su imali bilo kakav značaj", rekao je Hejdari.

1/5 Vidi galeriju Predsednik SAD Donald Tramp obraća se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA, SARAH YENESEL/EPA

On je ocenio da globalni odnos snaga prolazi kroz temeljnu transformaciju, tvrdeći da Sjedinjene Američke Države više ne zauzimaju poziciju vodeće svetske sile.

"Božanski otpor, vredan divljenja, mobilisanog naroda koji stoji iza vođe muslimanske zajednice omogućio je islamskom Iranu da definiše novu poziciju u globalnoj strukturi moći", rekao je on.

Hejdari je dodao da je otpor Irana primorao međunarodnu zajednicu da prizna poseban položaj te zemlje u globalnom odnosu snaga.

Strateški značaj Ormuskog moreuza

On je takođe istakao jedinstven geopolitički položaj Islamske Republike, navodeći da se njen uticaj proteže na ekonomsku, političku i društvenu sferu.

"Ormuski moreuz je središte tog uticaja, a danas je zatvoren zahvaljujući mudrosti i autoritetu islamskih boraca koji stoje iza vođe muslimanske zajednice", rekao je Hejdari.

1/8 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

"SAD i Izrael pretrpeli ponižavajući poraz"

Govoreći o ishodu rata protiv Irana, Hejdari je ocenio da su Sjedinjene Američke Države i Izrael pretrpeli ponižavajući poraz uprkos svojim nuklearnim kapacitetima i podršci koju su dobili od pojedinih zemalja u regionu.

"Sjedinjene Američke Države i cionistički režim koji ubija decu, kao dve velike nuklearne sile, pretrpeli su ponižavajući poraz od islamskog Irana", rekao je on.

Dodao je da su dve strane, uz pomoć pojedinih zemalja u regionu, pokušale da nametnu Iranu hibridni rat, ali da je njegov ishod za njih predstavljao veliki neuspeh.

Hejdari je ukazao i na političke posledice poraza, tvrdeći da ni vladajuća stranka u Sjedinjenim Američkim Državama ni vladajuća stranka u Izraelu nisu uspele da obezbede neophodnu podršku građana na poslednjim izborima.