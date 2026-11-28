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Najmanje 30 ljudi je poginulo u napadu mjanmarske vojske na školu u selu pod kontrolom pobunjenika u centralnoj oblasti Magvej, izjavili su danas svedoci i opozicioni zvaničnici.

Prema njihovim navodima, poginula je i jedna beba i nekoliko učenika, prenosi agencija Rojters.

Napad se desio u četvrtak, nedelju dana nakon što je Međunarodni sud pravde presudio da je Mjanmar 2017. godine počinio genocid nad rohindžanskom manjinom.

Napad je u četvrtak, oko 15 časova po lokalnom vremenu, pogodio kompleks škole i manastira u opštini Sinbaungve tokom verske svečanosti, navodi se u zajedničkom saopštenju Vlade nacionalnog jedinstva (NUG) i privremene federalne uprave za region Magvej – pobunjeničke lokalne vlasti koja je na strani opozicionih snaga.

Upotrebljene su četiri avionske bombe, 12 artiljerijskih granata i sedam dronova-samoubica, navodi se u saopštenju.

Portparol NUG Nej Fon Lat i jedan lokalni svedok potvrdili su da je u napadu, pored devet pobunjenika, poginulo više od 20 civila, uključujući žene i decu.

Lokalni svedok je rekao da u vreme bombardovanja u tom području nije bilo aktivnih sukoba i dodao da su pobunjenički borci kroz selo prolazili samo povremeno.

Provojni kanali na Telegramu tvrdili su da je napad bio usmeren na svečanost povodom završetka obuke i okupljanje pobunjeničkih snaga.

Prema evidenciji koju vodi NUG, vojska Mjanmara je od 1. februara 2021. do kraja oktobra 2026. godine izvela 15.327 vazdušnih napada u okviru 6.653 odvojena incidenta, pri čemu je poginulo 6.467 civila, a oštećene su 562 škole i 848 verskih objekata.

NUG i lokalne privremene vlasti osudile su, kako opisuju, "ničim izazvan napad", navodeći da je reč o ratnom zločinu i kršenju Ženevske konvencije.