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Poljska je produžila važenje tampon-zone na granici sa Belorusijomza još 90 dana, odnosno do 27. februara 2027. godine, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova i administracije te zemlje.

Ministar unutrašnjih poslova Marčin Kervinjski potpisao je uredbu kojom se postojeća mera produžava od 30. novembra 2026. godine, kako bi se obezbedili sigurnost službi na terenu i zaštita granice, navodi se u objavi ministarstva na društvenoj mreži Iks.

Tampon-zona obuhvata više od 78 kilometara pograničnog područja, na teritoriji nadležnosti jedinica Granične straže u Mihalovu, Narevki, Bjalovježi, Dubičima Cerkovnjama i Čeremsi.

Na najvećem delu tog područja, dugom oko 59 kilometara, zaštitna zona udaljena je svega 200 metara od državne granice. Na deonici dužoj od 15 kilometara, koja prolazi kroz prirodne rezervate, proteže se oko dva kilometra u dubinu, dok na delu dugom oko četiri kilometra zalazi oko četiri kilometra u poljsku teritoriju.