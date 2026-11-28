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Članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija trebalo bi u ponedeljak, 30. novembra, da održe deseto neformalno glasanje o kandidatima za novog generalnog sekretara UN, koji će naslediti Antonija Gutereša, saopšteno je iz organizacije Security Council Report.

Glasanje je zakazano za 15 časova po istočnoameričkom vremenu, a njegov cilj je da članice Saveta bezbednosti procene podršku kandidatima pre nego što donesu formalnu odluku o tome koga će preporučiti Generalnoj skupštini UN, objavljeno je na sajtu te neprofitne organizacije.

Prema članu 97 Povelje Ujedinjenih nacija, "generalnog sekretara imenuje Generalna skupština na preporuku Saveta bezbednosti".

Neformalna glasanja, poznata kao "probna", predstavljaju preliminarni mehanizam za procenu izgleda kandidata i ne podrazumevaju donošenje formalne odluke.

Očekuje se da će i tokom desetog kruga biti korišćeni glasački listići u različitim bojama, kako bi se razlikovali glasovi pet stalnih članica Saveta bezbednosti (P5) od glasova deset nestalnih članica (E10).

Antonio Gutereš Foto: Henry Nicholls/Pool AFP

Takav sistem korišćen je tokom šestog kruga glasanja 16. oktobra, a potom ponovo tokom devetog kruga, održanog 20. novembra. U sedmom i osmom krugu, 30. oktobra i 5. novembra, korišćeni su listići bez oznaka u boji.

Prema trenutno dostupnim informacijama, u desetom krugu očekuje se učešće osam kandidata, budući da se od osmog kruga nije pojavio nijedan novi kandidat.

Foto: Kineska medijska grupa

Kandidati su Ivon Abaki iz Ekvadora, koju je nominovala Tonga, Marija Fernanda Espinoza Garses iz Ekvadora, koju su nominovali Antigva i Barbuda, Rafael Marijano Grosi iz Argentine, Rebeka Grinspan Majufis iz Kostarike, Lana Zaki Nuseibeh iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Olara Otunu iz Ugande, Kerolajn Rodriges-Birket iz Gvajane i Feridun Hadi Sinirlioglu iz Turske.

Očekuje se da Savet bezbednosti neće javno objaviti rezultate glasanja. Predsedavajuća Saveta za novembar, ambasadorka Letonije Sanita Pavluta-Deslandes, trebalo bi samo da potvrdi da je glasanje održano, bez saopštavanja rezultata.

Foto: EPA / Wael Hamzeh

Međutim, rezultati prethodnih neformalnih glasanja u više navrata dospevali su u javnost ubrzo nakon njihovog održavanja.

Deseti krug glasanja izjednačio bi rekord iz 1996. godine, kada je tokom izbora generalnog sekretara UN održano ukupno deset neformalnih glasanja, što je najveći broj u jednom izbornom procesu od uvođenja ovog sistema 1981. godine.

Tokom tog procesa tadašnji generalni sekretar Butros Butros-Gali kandidovao se za drugi mandat, ali je njegovu kandidaturu blokirao veto u formalnom glasanju. Nakon njegovog povlačenja, Savet bezbednosti održao je još osam neformalnih glasanja pre nego što je 13. decembra preporučio Kofija Anana za novog generalnog sekretara.