Slušaj vest

Izrael je u utorak optužio Iran da razvija hemijsko oružje i nagovestio mogućnost preventivnog udara kako bi sprečio Teheran da ga upotrebi, upozoravajući da iranski režim traži stratešku prednost nakon velikih gubitaka u ratu s Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je novinarima u Tel Avivu da Izrael i SAD raspolažu obaveštajnim podacima koji ukazuju na to da je Iran počeo da razvija hemijsko oružje nakon zajedničke vojne kampanje dve zemlje, pokrenute 28. februara.

Kac je odbio da otkrije dokle je program stigao ili gde se oružje razvija, ali je napomenuo da izraelske obaveštajne službe već mesecima prate iranske aktivnosti i da su operativni planovi spremni.

"Iran je u procesu razvoja hemijskog oružja", rekao je Kac, prenosi izraelski i24NEWS.

"Ove obaveštajne informacije stigle su i do Sjedinjenih Država i do Izraela", rekao je on.

"Izrael je odlučan da ne dozvoli Iranu da stekne sposobnosti za proizvodnju hemijskog oružja, koje bi ugrozilo zemlju i čitav region", dodao je.

1/5 Vidi galeriju U Teheranu zapaljene zastave SAD i Izraela na godišnjicu zauzimanja ambasade SAD u Iranu 1979. Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

Kac je opisao ovaj program kao potencijalnu pretnju koja bi mogla da promeni odnos snaga u Izraelu i širem regionu Bliskog istoka, upozoravajući da bi takvo oružje Teheranu moglo da pruži sredstvo pritiska za obnovu iscrpljene vojne infrastrukture, uključujući i nuklearni program.

"Izašli su iz tunela i videli šta im se dogodilo", rekao je Kac o iranskim snagama nakon aprilskog prekida vatre, prenosi The Times of Israel njegove izjave.

"Oni traže oružje koje bi im omogućilo da uspostave određenu ravnotežu u odnosu na nas. Ovaj proces u Iranu je nov i usledio je nakon štete koju su pretrpeli. Tačno je da nije reč o nuklearnom oružju, ali je i dalje reč o nekonvencionalnom oružju".

"Ako bismo procenili da je to već događaj koji se odvija, reagovali bismo", rekao je Kac.

Kac je takođe izjavio da Izrael mora da zadrži mogućnost preventivnog delovanja ukoliko obaveštajni podaci pokažu da je iranski napad neposredan.

"Ako nas Iranci prvi napadnu, to će biti neuspeh", rekao je Kac, prenosi izraelski portal Ynet.

Optužbe dolaze u trenutku pojačane zabrinutosti američkih obaveštajnih službi zbog iranskih pretnji usmerenih protiv teritorije Sjedinjenih Država.