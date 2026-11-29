Avion 'Erbas A321' se sudario sa jatom ptica nakon poletanja iz Dizeldorfa, ali je bezbedno sleteo nazad na aerodrom.
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Avion "Erbas" sudario se danas sa jatom pticama ubrzo nakon poletanja sa nemačkog aerodroma u Dizeldorfu, zbog čega se vratio nazad na aerodrom.
"Erbas A321" bezbedno je sleteo i sada je na tehničkom pregledu, saopštila je kompanija "Jurovings". Avio-kompanija je potvrdila da je u pitanju bio let "Jurovingsa" sa 152 putnika za Tenerife na Kanarskim ostrvima.
Kako su naveli, posada je detektovala vibracije u jednom od motora i iz predostrožnosti odlučila je da se vrati na aerodrom.
"Jurovings" je obezbedio zamenski avion za putnike.
Kurir/Srna
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