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DRAMA NA LETU ZA TENERIFE

DRAMA NA LETU ZA TENERIFE

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Avion "Erbas" sudario se danas sa jatom pticama ubrzo nakon poletanja sa nemačkog aerodroma u Dizeldorfu, zbog čega se vratio nazad na aerodrom.

"Erbas A321" bezbedno je sleteo i sada je na tehničkom pregledu, saopštila je kompanija "Jurovings". Avio-kompanija je potvrdila da je u pitanju bio let "Jurovingsa" sa 152 putnika za Tenerife na Kanarskim ostrvima.

Kako su naveli, posada je detektovala vibracije u jednom od motora i iz predostrožnosti odlučila je da se vrati na aerodrom.

"Jurovings" je obezbedio zamenski avion za putnike.